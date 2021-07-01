ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске автомобиль сбил пешехода - мужчина скончался на месте

01.07.2021 08:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Кальварийской сбили пешехода, мужчина от полученных травм скончался на месте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 2.00 26-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес", ехал по ул.Кальварийской со стороны ул.Пинской в направлении ул.Домашевской и около дома №29 наехал на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Си Цзиньпин: Китай построил «общество средней зажиточности»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by