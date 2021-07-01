В Минске автомобиль сбил пешехода - мужчина скончался на месте

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Кальварийской сбили пешехода, мужчина от полученных травм скончался на месте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 2.00 26-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес", ехал по ул.Кальварийской со стороны ул.Пинской в направлении ул.Домашевской и около дома №29 наехал на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.

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