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Хочешь выиграть 2000 рублей? Участвуй в конкурсе Minsk World !

01.07.2021 08:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Хочешь выиграть 2000 рублей? Участвуй в конкурсе Minsk World !
​Хочешь выиграть 2000 рублей? Участвуй в конкурсе «Minsk World»!

Лето – время творчества и ярких эмоций! Организаторы приглашают всех желающих проявить себя и представить свой взгляд на многофункциональный комплекс Minsk World. Конкурс «Minsk World» стартует 1 июля и продлится до 1 сентября.

Участвовать в творческом соревновании может любой желающий старше 10 лет. Победителей ждут денежные призы: 1000 рублей за лучшую фотосерию и 2000 рублей за лучший видеоролик.

Что нужно, чтобы стать участником?

  • Подготовить серию из 5 фото или снять видеоролик не менее 30 секунд про многофункциональный комплекс Minsk World.

Количество фотосерий и видеороликов не ограничено и зависит от вашего желания и фантазии.

  • Заполнить ФОРМУ на сайте организаторов и отправить фото или видео вместе с личными данными.
ВАЖНО! Организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях Instagram, Facebook.com, ВКонтакте и Одноклассники. Количество лайков станет дополнительным критерием для жюри при выборе победителя.

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Правила конкурса «Minsk World» можно найти на сайте организаторов.

Жюри выберет победителей по двум номинациям – «Фото» и «Видео». Они и получат денежные призы.

Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.


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Главные требования к творческим работам конкурса – соответствие заданной теме и оригинальность.

Проявите себя, покажите свой взгляд на многофункциональный комплекс Minsk World. Каким его видите вы? Что больше всего нравится? Что вдохновляет или радует?


Лобби домов в комплексе Minsk World

Желаем вдохновения и с нетерпением ждём ваших работ! Мы уверены, что каждый человек талантлив по-своему! И вы не исключение!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361

 
 
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