Источник материала: Myfin



​Хочешь выиграть 2000 рублей? Участвуй в конкурсе «Minsk World»!

Лето – время творчества и ярких эмоций! Организаторы приглашают всех желающих проявить себя и представить свой взгляд на многофункциональный комплекс Minsk World. Конкурс «Minsk World» стартует 1 июля и продлится до 1 сентября.

Участвовать в творческом соревновании может любой желающий старше 10 лет. Победителей ждут денежные призы: 1000 рублей за лучшую фотосерию и 2000 рублей за лучший видеоролик.

Что нужно, чтобы стать участником?

Подготовить серию из 5 фото или снять видеоролик не менее 30 секунд про многофункциональный комплекс Minsk World .

Количество фотосерий и видеороликов не ограничено и зависит от вашего желания и фантазии.

Заполнить ФОРМУ на сайте организаторов и отправить фото или видео вместе с личными данными.

ВАЖНО! Организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях Instagram , Facebook.com , ВКонтакте и Одноклассники . Количество лайков станет дополнительным критерием для жюри при выборе победителя.



Квартал «Эмиратс». От этой красоты захватывает дух!



В Minsk World есть все необходимое для жизни!

Правила конкурса «Minsk World» можно найти на сайте организаторов.



Жюри выберет победителей по двум номинациям – «Фото» и «Видео». Они и получат денежные призы.

Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.



В комплексе появится Международный финансовый центр и другие сооружения

Главные требования к творческим работам конкурса – соответствие заданной теме и оригинальность.



Проявите себя, покажите свой взгляд на многофункциональный комплекс Minsk World. Каким его видите вы? Что больше всего нравится? Что вдохновляет или радует?



Лобби домов в комплексе Minsk World

Желаем вдохновения и с нетерпением ждём ваших работ! Мы уверены, что каждый человек талантлив по-своему! И вы не исключение!



*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361