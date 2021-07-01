Хунта Мьянмы освободила более двух тысяч протестующих против переворота













Об этом сообщает Reuters.





В частности из тюрьмы Инсейн в Янгоне освободили 721 узника.





Представитель хунты Зау Мин Тун заявил, что освобожденные люди были участниками протестов, но не имели главной роли и не принимали участия в "актах насилия".





По состоянию на 30 июня режимом были задержаны 6435 человек.





Напомним, что переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные свергли правительство и захватили власть. После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались утихомирить жесткими способами.