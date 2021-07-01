







Слова китайского руководителя прозвучали на фоне западной критики политики Китая в Синьцзяне, которую в Вашингтоне называют геноцидом, и в Гонконге, где с прошлого лета у жителей фактически отобрали большинство свобод, которыми они прежде пользовались.





Конфронтация между Китаем и США обостряется и из-за Тайваня, который Пекин считает мятежной провинцией. Американский закон обязывает Вашингтон оказать Тайбэю военную помощь, если Китай попытается установить контроль над Тайванем силой.





Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай сохраняет "непоколебимую приверженность" воссоединению с Тайванем. "Никто не должен недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защитить свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Си.





Столетие КПК в Китае празднуется с размахом. В Пекине по этому случаю состоялся также пролет боевых самолетов Народно-освободительной армии Китая.



