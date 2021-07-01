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Задержан член основного состава Координационного совета Виталий Кривко

01.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 июня задержали бизнесмена, совладельца компаний "Терра Маркетинг Групп" и "Спецпроекты Терра Групп", члена основного состава Координационного совета Виталия Кривко, сообщает телеграм-канал @rada_vision.

Члена штаба Виктора Бабарико Кривко задерживали в августе прошлого года вместе с партнёром по бизнесу Андреем Ярошевичем. Их обвиняли по статье "Уклонение от уплаты налогов, повлекшее за собой причинение ущерба в особо крупном размере". Виталий Кривко провёл в СИЗО №1 на Володарского 2,5 месяца. А потом ему изменили меру пресечения. После выхода на свободу он узнал, что выпустили его под поручительство Юрия Воскресенского, который пытался устроить "круглый стол демсил", пишет Еврорадио.
 
 
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30 июня задержали бизнесмена, совладельца компаний "Терра Маркетинг Групп" и "Спецпроекты Терра Групп", члена основного состава Координационного совета Виталия...
 
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