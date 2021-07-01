В Минске прошёл обыск у политолога Валерии Костюговой





Об этом сообщил в Facebook руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза Павел Усов. По его сведениям, Костюгова задержана, обыск проводил КГБ. Из квартиры вынесли компьютерную технику.





Напомним, что днем ранее в минском аэропорту была задержана эксперт по госуправлению Татьяна Кузина. Очевидно, в Беларуси начинается "зачистка" "фабрик мысли".