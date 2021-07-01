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В Минске прошёл обыск у политолога Валерии Костюговой
Источник материала: Партизан
30 июня прошёл обыск у политолога, редактора "Белорусского ежегодника" Валерии Костюговой.
Об этом сообщил в Facebook руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза Павел Усов. По его сведениям, Костюгова задержана, обыск проводил КГБ. Из квартиры вынесли компьютерную технику.
Напомним, что днем ранее в минском аэропорту была задержана эксперт по госуправлению Татьяна Кузина. Очевидно, в Беларуси начинается "зачистка" "фабрик мысли".
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30 июня прошёл обыск у политолога, редактора "Белорусского ежегодника" Валерии Костюговой.
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