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В Минске прошёл обыск у политолога Валерии Костюговой

01.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 июня прошёл обыск у политолога, редактора "Белорусского ежегодника" Валерии Костюговой.

 

Об этом сообщил в Facebook руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза Павел Усов. По его сведениям, Костюгова задержана, обыск проводил КГБ. Из квартиры вынесли компьютерную технику.

Напомним, что днем ранее в минском аэропорту была задержана эксперт по госуправлению Татьяна Кузина. Очевидно, в Беларуси начинается "зачистка" "фабрик мысли". 
 
 
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30 июня прошёл обыск у политолога, редактора "Белорусского ежегодника" Валерии Костюговой.
 
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