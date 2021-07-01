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Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение в «измене государству»
Источник материала: UDF
Андрей Александров / Из архива Еврорадио
Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский,
По словам Гашинского, Андрей Александров в шоке от предъявленного обвинения. Виновным себя он не признал.
Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в январе 2021-го. Их подозревали "в финансировании протестной деятельности" (по оплачиванию штрафов протестующих). В итоге Александрову выставили обвинение в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них" (ч. 1 и 2 ст. 342 УК).
Андрей Александров признан политзаключённым.
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Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в январе 2021-го.
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