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Андрей Александров / Из архива Еврорадио​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение в «измене государству» Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в январе 2021-го.

Об этом сообщил его адвокатБелаПАН. Александрову грозит до 15 лет лишения свободы.По словам Гашинского,в шоке от предъявленного обвинения. Виновным себя он не признал.Александрова и его девушкузадержали в январе 2021-го. Их подозревали "в финансировании протестной деятельности" (по оплачиванию штрафов протестующих). В итоге Александрову выставили обвинение в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них" (ч. 1 и 2 ст. 342 УК).Андрей Александров признан политзаключённым.