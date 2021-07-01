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Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение в «измене государству»

01.07.2021 09:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение в «измене государству»
Андрей Александров / Из архива Еврорадио​
Белорусскому журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову 30 июня предъявили новое обвинение — "Измена государству" (ч. 1 ст. 356 УК).

Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский, передаёт БелаПАН. Александрову грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам Гашинского, Андрей Александров в шоке от предъявленного обвинения. Виновным себя он не признал.


Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в январе 2021-го. Их подозревали "в финансировании протестной деятельности" (по оплачиванию штрафов протестующих). В итоге Александрову выставили обвинение в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них" (ч. 1 и 2 ст. 342 УК).

Андрей Александров признан политзаключённым.
 
 
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Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в январе 2021-го.
 
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