Невзоров: «Это Каа проводит смотр своих бандерлогов»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о том, как ему видится прямая линия с Владимиром Путиным.





– Она нужна больше всего, конечно, Путину, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы . – Потому что это страна думает, что она задает ему вопросы. Ничего подобного. Это он задает вопрос стране.

Это Каа проводит смотр своих бандерлогов. Это с его стороны прямая линия, это его вопрос стране. И, судя по тому, что он эту практику продолжает, он собирается царствовать еще очень долго и счастливо.

Это же его: «Сядьте поближе! Покорны ли вы мне, как 5 лет назад? А любите ли вы меня, как 10 лет назад? А достаточно ли вас много?»

И бандерлоги отвечают.