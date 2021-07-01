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Сергей Чалый переехал в Одессу

01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экономист возобновил свои стримы.

Сергей Чалый переехал в Одессу

Фото Белсат

Аналитик Сергей Чалый находится в безопасности в Одессе. Об этом он рассказал на своем канале. Он объяснил, что долго не сообщал о переезде, так как «не хотел подставлять людей, которые еще оставались в Минске».

— С тех пор, как человек, который мне дорог, теперь рядом со мной, все в порядке, можно спокойно рассказывать, что я в Одессе, — сказал экономист.

Он возобновил свои стримы с ответами на актуальные вопросы. Напомним, в конце мая Сергей Чалый перестал выходить в эфир.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономист возобновил свои стримы.
 
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