Сергей Чалый переехал в Одессу

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист возобновил свои стримы.





Фото Белсат

Аналитик Сергей Чалый находится в безопасности в Одессе. Об этом он рассказал на своем канале . Он объяснил, что долго не сообщал о переезде, так как «не хотел подставлять людей, которые еще оставались в Минске».

— С тех пор, как человек, который мне дорог, теперь рядом со мной, все в порядке, можно спокойно рассказывать, что я в Одессе, — сказал экономист.

Он возобновил свои стримы с ответами на актуальные вопросы. Напомним, в конце мая Сергей Чалый перестал выходить в эфир.