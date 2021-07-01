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Сергей Чалый переехал в Одессу
01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экономист возобновил свои стримы.
Фото Белсат
Аналитик Сергей Чалый находится в безопасности в Одессе. Об этом он рассказал на
— С тех пор, как человек, который мне дорог, теперь рядом со мной, все в порядке, можно спокойно рассказывать, что я в Одессе, — сказал экономист.
Он возобновил свои стримы с ответами на актуальные вопросы. Напомним, в конце мая Сергей Чалый перестал выходить в эфир.
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Экономист возобновил свои стримы.
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