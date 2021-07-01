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Предприятия Минска 1 июля проводят электронную ярмарку вакансий

01.07.2021 09:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

1 июля с 10:00 до 12:00 Государственная служба занятости проводит электронную ярмарку вакансий предприятий Минска.

Предприятия Минска 1 июля проводят электронную ярмарку вакансий

В числе других свои вакансии представят «Керамин», «МАЗ», «МЗОР», «Минское производственное кожевенное объединение», «Минскводоканал», «Ремавтодор», «Белмедпрепараты» и «Белсоюзпечать».

Соискателям, в том числе молодежи, предложат более 700 свободных рабочих мест.

На электронной ярмарке можно будет не только ознакомиться с вакансиями, но и задать нанимателям вопросы, направить им свое резюме, получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Когда ярмарка закончится, все актуальные предложения автоматически перейдут в общереспубликанский банк вакансий.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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1 июля с 10:00 до 12:00 Государственная служба занятости проводит электронную ярмарку вакансий предприятий Минска.
 
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