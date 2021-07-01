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Проректор БНТУ Владимир Захаревич пригрозил вступившемуся за студентов-политзаключенных гомельчанину уголовным делом
Источник материала: Навiны
Гомельский волонтер Илья Миронов направил обращение в администрацию Белорусского национального технического университета с просьбой вступиться за бывших студенток, признанных правозащитным сообществом политзаключенными.
Он напомнил, в частности, об Анастасии Булыбенко и Виктории Грановской, которые были исключены из вуза осенью 2020 года, а сейчас являются фигурантами «дела студентов», передает
«Академическое сообщество — это в первую очередь сообщество, объединение единомышленников, стремящихся к взаимному обогащению, ведь что делают в университете, как не учатся друг у друга? И поэтому в час политического кризиса университет и вы, как его ректор, не должны оставаться в стороне», — написал администрации вуза волонтер.
Он попросил высказать мнение по поводу содержания под стражей бывших студентов университета, публично выступить от лица вуза в их защиту, а также всех студентов, арестованных по политическим мотивам. Миронов попросил гарантировать беспрепятственное продолжение обучения для студентов после их освобождения.
Волонтеру ответил проректор
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Проректор БНТУ Владимир Захаревич пригрозил вступившемуся за студентов-политзаключенных гомельчанину уголовным делом
Гомельский волонтер Илья Миронов направил обращение в администрацию Белорусского национального технического университета с просьбой вступиться за бывших...
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