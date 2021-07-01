Выпускнице барановичской гимназии вынесли предупреждение за фото с бело-красно-белым флагом

Комиссия по делам несовершеннолетних 30 июня признала выпускницу барановичской гимназии № 4 Ядвигу Малащенко, которая сфотографировалась с бело-красно-белым флагом после линейки, виновной в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий и вынесла ей предупреждение.



Олег и Татьяна Малащенко. Фото из семейного архива

«Дело Ядвиги рассматривалось в закрытом режиме. В составе комиссии по делам несовершеннолетних был представитель прокуратуры, представители гимназии, из наркологии и другие», — сообщила БелаПАН мать выпускницы, активистка движения «За Свободу» Татьяна Малащенко.

По ее словам, у дочери, которая ранее сообщила, что фотографировалась с предметом, который для нее имеет большое значение, спрашивали, почему флаг для нее важен. «Он связан с моей семьей», — пояснила девушка. Во время заседания зачитали ее положительную характеристику из гимназии.

После изучения материалов дела выступила адвокат, которая предложила объединить два протокола в один, закрыть дело и не наказывать подзащитную. Однако такое предложение не устроило комиссию. «Сказали, что "нельзя полностью проигнорировать тот факт, что было полотнище", и предложили вынести предупреждение и провести профилактическую работу для ознакомления с КоАП. "За" проголосовали единогласно», — отметила Малащенко.

Активистка отметила, что «предупреждение — это все же не штраф». Татьяна Малащенко пока не решила, будет ли обжаловать решение комиссии.

«Впечатления от заседания нейтральные. Если можно так сказать, довольна, что не дали штраф. Хотя в целом это не очень, если ничего не сделал и получаешь наказание», — прокомментировала БелаПАН решение Ядвига Малащенко.

На Ядвигу Малащенко было составлено два протокола за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП). Девушка после выпускной линейки в гимназии № 4 сфотографировалась с бело-красно-белым флагом.

Ранее отец Ядвиги Олег Малащенко был депортирован из Беларуси в Россию после участия в протестах на авиационном заводе в Барановичах.