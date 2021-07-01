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Как отдохнуть летом, изучить что-то новое и сэкономить? Выбирайте, чем хотели бы заняться!

01.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как отдохнуть летом, изучить что-то новое и сэкономить? Выбирайте, чем хотели бы заняться!

Рассказываем, как отдохнуть летом,  и потратить на это минимум финансов.

Йога на свежем воздухе – это не только бесплатное развлечение на лето, но и практика, которая укрепляет здоровье. Такие занятия помогают бороться с депрессией, снимают стресс и поднимают настроение. А перевернутые Асаны в йоге способствуют замедлению старения.

Летом у школьников и студентов много свободного времени, которое хорошо бы посвятить изучению чего-то нового. Некоторые IT-школы проводят лекции на темы программирования, разработки игр, а также о робототехнике. А кулинарные школы предлагают посетить мастер-классы по приготовлению различных блюд. В топе – меню французского происхождения: луковый суп, рататуй или клафути.

Тем, кому хочется от души повеселиться, – добро пожаловать на бесплатные стендап-вечеринки. Здесь собираются как начинающие, так и профессиональные комики. Называются такие вечера «Открытый микрофон» и проходят в кафе или барах, где любой желающий может выйти на сцену. Отличный вариант, чтобы не только попробовать свои силы в юморе, но и побороть страх публичных выступлений. 

Утолить страсти по культуре можно, если следить за афишами – например, многие музеи в определенные дни месяца предлагают познакомиться с экспозицией совершенно бесплатно или за полцены. Чаще всего информация о таких акциях размещается на сайте организаций.

Собирать сухоцветы, необычные веточки, корешки можно не только для гербария. Станьте немного ближе к японской культуре и попробуйте изучить искусство икебаны. Декоративные травы лучше собирать в конце лета, когда они приобретут золотистый цвет и окрепнут. А готовыми букетами можно украшать полочки, подоконники, стеллажи – они впишутся в интерьер любого дома. 

Фото: depositphotos.com

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Теги: знакомства
 
 
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Рассказываем, как отдохнуть летом,  и потратить на это минимум финансов. Йога на свежем воздухе – это не только бесплатное развлечение на лето, но и практика,...
 
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