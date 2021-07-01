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Новый технопарк создали на базе Центра технического творчества детей и молодежи в Гомеле

01.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гомеле открылся детский технопарк. Он создан на базе областного Центра технического творчества детей и молодёжи. К сентябрю здесь ожидают более 500 детей.

Основных направлений четыре: информационные технологии, робототехника, электроника и авиа-моделирование. За образец взяли российский «Сколково». Спроектированы участки быстрого прото-типирования, разработки электроники и механики, лекционная зона.

Здесь широкополосный интернет, современный дата-центр, офисы со свободной планировкой, уникальная культурная среда, тренажёрный зал и даже фуд-корт.

Андрей Бобович, директор Агентства развития и содействия инвестициям (руководитель технопарка): «Чего не хватает на сегодняшний день ни школам, ни гимназиям? Есть какие-то отдельные кружки, но закольцевать все вместе в единую систему от дошкольного, образования, школы, гимназии и вуза – вот мы и пытаемся это сделать на базе нашего технопарка. На сегодняшний день мы работаем с четырьмя вузами ведущими, и уже есть спрос на практикантов, которые у нас проходят практику, нашими резидентами, он уже существует».

Дети смогут здесь не только учиться, но и принять участие в работе компаний-резидентов. Детский технопарк станет первой ступенью подготовки кадров для крупных IT-компаний.  

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Теги: Гомель
 
 
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Гомеле открылся детский технопарк. Он создан на базе областного Центра технического творчества детей и молодёжи. К сентябрю здесь ожидают более 500 детей. Основных...
 
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