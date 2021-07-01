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Новый технопарк создали на базе Центра технического творчества детей и молодежи в Гомеле
Источник материала: ОНТ
Гомеле открылся детский технопарк. Он создан на базе областного Центра технического творчества детей и молодёжи. К сентябрю здесь ожидают более 500 детей.
Основных направлений четыре: информационные технологии, робототехника, электроника и авиа-моделирование. За образец взяли российский «Сколково». Спроектированы участки быстрого прото-типирования, разработки электроники и механики, лекционная зона.
Здесь широкополосный интернет, современный дата-центр, офисы со свободной планировкой, уникальная культурная среда, тренажёрный зал и даже фуд-корт.
Дети смогут здесь не только учиться, но и принять участие в работе компаний-резидентов. Детский технопарк станет первой ступенью подготовки кадров для крупных IT-компаний.
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Гомеле открылся детский технопарк. Он создан на базе областного Центра технического творчества детей и молодёжи. К сентябрю здесь ожидают более 500 детей. Основных...
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