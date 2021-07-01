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Чтобы деньги водились: ритуалы наших предков и народные приметы. А вы знаете, как правильно давать в долг?
Источник материала: ОНТ
Люди не всегда умели экономить и обладали финансовой грамотой. Но деньги привлечь старались всеми способами, включая и ненаучные. Вашему вниманию несколько любопытных примет и суеверий по теме.
Сегодня в парках часто можно увидеть взрослых благородного возраста, которые кормят голубей. Вероятно, они просто любят птиц, а может быть, они знают старинную примету - мол, чем больше крошек склюет птица, тем больше денег будет у кормильца. Вообще, в старину было множество поверий, связанных с пернатыми.
Еще один интересный фольклорный ритуал - так называемый «посев». Для него нужно было взять решето, положить монеты, выйти ночью в поле и изобразить своеобразный посев. А вот закапывать целковые в землю у наших предков было не принято. К слову, в ритуалах по привлечению богатства зачастую главную роль играли сами деньги.
Было еще много нюансов, которые следовало соблюдать. Например, если кто-то просил в долг, то давать деньги нужно было обязательно утром, в крайнем случае – днём. А вот если должник уходил с монетами вечером, он мог увести за собой и все остальные сбережения. Передавать деньги через порог тоже не полагалось.
Кстати, многие приметы, которыми руководствовались наши предки, популярны и сегодня. Например, многие до сих пор верят в то, что нельзя свистеть в доме, ставить веник ручкой вверх или сметать крошки со стола. Но самое главное правило - финансы нужно регулярно считать, чтобы они не заканчивались. Потому что деньги и столетия назад, и сейчас любят счёт.
Фото: Pixabay.com
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Чтобы деньги водились: ритуалы наших предков и народные приметы. А вы знаете, как правильно давать в долг?
Люди не всегда умели экономить и обладали финансовой грамотой. Но деньги привлечь старались всеми способами, включая и ненаучные. Вашему вниманию несколько...
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