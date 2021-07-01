Чтобы деньги водились: ритуалы наших предков и народные приметы. А вы знаете, как правильно давать в долг?

Источник материала: ОНТ

Люди не всегда умели экономить и обладали финансовой грамотой. Но деньги привлечь старались всеми способами, включая и ненаучные. Вашему вниманию несколько любопытных примет и суеверий по теме.

Сегодня в парках часто можно увидеть взрослых благородного возраста, которые кормят голубей. Вероятно, они просто любят птиц, а может быть, они знают старинную примету - мол, чем больше крошек склюет птица, тем больше денег будет у кормильца. Вообще, в старину было множество поверий, связанных с пернатыми.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси: «В народной культуре и традициях есть разнообразные приметы для того, чтобы приманить деньги, чтобы сделать так, чтобы они водились. Что нужно было делать? Например, когда ты идешь в лес и слышишь пение кукушки, обычно принято считать, сколько лет нам жить осталось, а еще есть такая примета, что нужно просто показать ей денежку, это может быть монета или крупная купюра, неважно. Считается, что таким образом ты приманишь к себе денежки».

Еще один интересный фольклорный ритуал - так называемый «посев». Для него нужно было взять решето, положить монеты, выйти ночью в поле и изобразить своеобразный посев. А вот закапывать целковые в землю у наших предков было не принято. К слову, в ритуалах по привлечению богатства зачастую главную роль играли сами деньги.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси: «На большие праздники нужно было пойти в церковь и либо что-то купить, либо просто разменять крупную купюру. Таким образом, ты так же приманиваешь в свой кошелек материальное благо».

Было еще много нюансов, которые следовало соблюдать. Например, если кто-то просил в долг, то давать деньги нужно было обязательно утром, в крайнем случае – днём. А вот если должник уходил с монетами вечером, он мог увести за собой и все остальные сбережения. Передавать деньги через порог тоже не полагалось.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси: «Также еще нельзя, когда отдаешь долг, отдавать в руки. Желательно класть на какую-либо поверхность - стол, тумбочку, неважно. Либо, если нет возможности, даже на какой-то парапет. Но ни в коем случае нельзя передавать деньги из рук в руки. Тогда денег не будет водиться ни у того, кто дает, ни у того, кто принимает. Все это передавалось из поколения в поколение, из уст в уста, поэтому идет эта преемственность поколений, преемственность традиций, которая живет и сейчас».

Кстати, многие приметы, которыми руководствовались наши предки, популярны и сегодня. Например, многие до сих пор верят в то, что нельзя свистеть в доме, ставить веник ручкой вверх или сметать крошки со стола. Но самое главное правило - финансы нужно регулярно считать, чтобы они не заканчивались. Потому что деньги и столетия назад, и сейчас любят счёт.

Фото: Pixabay.com

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