Что случится с организмом, если полностью отказаться от соли? Результат поразит!

Источник материала: ОНТ

Обычно во время приготовления блюд принято оставлять их недосоленными, ведь у каждого человека свои вкусовые пристрастия. Кто-то любит посолить, а кто-то всячески избегает употребления соли. Что произойдет, если человек откажется от соли? Какие изменения будут в его организме?

Почему появляются отеки?



Фото: perchinka.fromlife.net

Согласно данным, среднестатистический человек ежедневно употребляет почти 11 граммов соли, что в два раза превышает общеустановленную норму. Большое количество соли, иными словами натрия в организме, приводит к задержке жидкости. Следовательно, появляются отеки и повышается артериальное давление. В среднем на 1 лишний грамм продукта приходится около 200 мл удерживаемой воды.

Высокое давление плохо сказывается на работе почек. Заболевания этих органов также может спровоцировать рост артериального давления, вследствие чего человек может оказаться перед риском инфаркта или инсульта.

Дневная норма



Фото: rossalt.ru

Специалисты заверяют, что организму взрослого человека ежедневно достаточно принимать всего 5-6 граммов натрия. Это приблизительно одна чайная ложка соли в день. При этом если человек превышает эту норму, то у него могут в скором времени возникнуть проблемы со здоровьем.

Детский организм нуждается ежедневно в 2-3 граммах натрия, что составляет половину чайной ложки. Люди преклонного возраста в большинстве случаев могут страдать от артериальной гипертензии, поэтому для них приемлема детская норма соли.

Рейтинг солености



Фото: fontanka.ru

Специалисты предупреждают, что в ежедневную норму входит не только та соль, которую мы добавляем в пищу, но и та, что присутствует в составе купленных продуктов. Согласно результатам исследований, более восьмидесяти процентов соли, которую мы употребляем каждый день, относится к категории «скрытой». Например, если вы съели сто грамм вареной колбасы, то это означает, что ваш организм получил почти три грамма соли. Повышенное содержание «скрытой» соли наблюдается в полуфабрикатах, копченостях и фастфуде. Еще одним источником соли может стать кетчуп или майонез. Стоит снизить количество либо полностью исключить эти продукты из своего рациона.

Нужно ли полностью отказываться от соли?



Фото: 360tv.ru

Как показала практика, нельзя полностью исключать из рациона соль. Натрий необходим нашему организму для нормального функционирования нервной и мышечной системы. Дефицит этого вещества также, как и его избыток, оказывает на здоровье пагубное влияние.

При отсутствии натрия из организма начинают усиленно выходить калий и вода, что увеличивает нагрузку на почки. Все это может привести к проблемам с пищеварением, спровоцировать сильные и частые головные боли, чувство тошноты и слабости, низкое артериальное давление и другие симптомы. Следовательно, наше качество жизни резко снизится.

Интересный эксперимент



Фото: eda.ru

Если вы любите дополнительно посолить блюдо или часто употребляете фастфуд, копчености, то для вас будет крайне полезно устроить кратковременный отказ от соли. Приемлемой продолжительностью курса считается 3-7 дней. За это время вы увидите, как уйдут ваши отеки и снизится вес.

По материалам сайта rsport.ria.ru

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