Национальный аэропорт Минск отмечает 38-летие. Какой подарок приготовили для посетителей?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июля главной воздушной гавани нашей страны исполняется 38 лет. Национальный аэропорт Минск – это визитная карточка столицы, ведь именно сюда прибывают пассажиры, и именно отсюда начинается их знакомство с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В 2021 году по случаю праздника персонал аэропорта решил предоставить возможность всем желающим разделить это событие в нестандартном формате. Гостям и всем любителям путешествовать предлагают сделать не только отличные кадры, но и побывать на увлекательной экскурсии. Увидеть своими глазами, как проходят тренировки спасателей, побывать в дымокамере, а также познакомиться с работой перронной техники.





К слову, уже к 2025 году аэропорт сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров. В планах – строительство еще одного терминала, паркинга и железной дороги до Минска.