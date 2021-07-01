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Национальный аэропорт Минск отмечает 38-летие. Какой подарок приготовили для посетителей?

01.07.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июля главной воздушной гавани нашей страны исполняется 38 лет. Национальный аэропорт Минск – это визитная карточка столицы, ведь именно сюда прибывают пассажиры, и именно отсюда начинается их знакомство с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный аэропорт Минск отмечает 38-летие. Какой подарок приготовили для посетителей?

В 2021 году по случаю праздника персонал аэропорта решил предоставить возможность всем желающим разделить это событие в нестандартном формате. Гостям и всем любителям путешествовать предлагают сделать не только отличные кадры, но и побывать на увлекательной экскурсии. Увидеть своими глазами, как проходят тренировки спасателей, побывать в дымокамере, а также познакомиться с работой перронной техники.

Национальный аэропорт Минск отмечает 38-летие. Какой подарок приготовили для посетителей?

К слову, уже к 2025 году аэропорт сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров. В планах – строительство еще одного терминала, паркинга и железной дороги до Минска.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 июля главной воздушной гавани нашей страны исполняется 38 лет. Национальный аэропорт Минск – это визитная карточка столицы, ведь именно сюда...
 
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