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Анна Сола и Станислав Божков обручились?
Источник материала: Партизан
Белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала в Инстаграме видеоколлаж из романтических фото с велосипедистом Станиславом Божковым, а также смайл-кольцо.
В клипе на песню "Вместе мы" группы 5sta Family, что играет на фоне, героиня выходит замуж,
По всей видимости, пара обручилась.
О-о-о!!! Поздравляю вас!!! Совет да любовь!!! — написала в комментариях Надежда Скардино.
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Белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала в Инстаграме видеоколлаж из романтических фото с велосипедистом Станиславом Божковым, а также смайл-кольцо.
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