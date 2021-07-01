Степана Латыпова вернули на «Володарку», он прошёл судебно-психиатрическую экспертизу

Подготовка выводов экспертизы может занять до трех недель. Об этом сообщила тетя Степана Галина Латыпова, пишет «Радыё Свабода».

Степан попал в РНПЦ психического здоровья 18 июня. Экспертиза продолжалась ровно неделю. 25 июня его вернули на «Володарку».













Напомним, 1 июня Латыпов попытался себе перерезать горло в зале суда. Перед этим он сказал, что ГУБОП угрожал ему уголовными делами против родных и соседей, если он не признает вину. Степана прооперировали в одной из столичных больниц.

Фото: kurjer.info



