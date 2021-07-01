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Кого еще так будут скрывать от народа, догадайтесь. Самый закрытвый процесс: суд над Тихановским, Статкевичем, Саковым, Поповым, Лосиком и Цыгановичем

01.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомеле продолжается один из самых закрытых процессов Суд над политзаключенными, напомним, начался в Гомеле 24 июня.

Кого еще так будут скрывать от народа, догадайтесь. Самый закрытвый процесс: суд над Тихановским, Статкевичем, Саковым, Поповым, Лосиком и Цыгановичем
Суд над политзаключенными, напомним, начался в Гомеле 24 июня.

Сергею Тихановскому, Игорю Лосику, Николаю Статкевичу, Владимиру Цыгановичу, Артему Сакову и Дмитрию Попову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РБ, в том числе по статье об организации массовых беспорядков.

У СИЗО, где судят политзаключенных, все эти дни находится супруга Лосика Дарья. Она поделилась с Радыё Свабода про дежурство там же «людей в штатском».

– Они периодически проверяют, на месте ли я. Я тут сижу под стеной. Периодически могут что-то сказать в мой адрес, но я уже привыкла. Спрашивают, как у меня дела, такие разговоры. Еще сказали, чтобы я была аккуратной. Это уже можно расценить как угрозу в мой адрес, если опустить шутки. Сама я к ним не обращаюсь. Их здесь довольно много, человек примерно десять.
 
Теги: Гомель
 
 
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Гомеле продолжается один из самых закрытых процессов Суд над политзаключенными, напомним, начался в Гомеле 24 июня.
 
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