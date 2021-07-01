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«Модум»: Фабрика продолжит работу в штатном режиме
Источник материала: Партизан
Работники косметической фабрики «Модум» к вечеру стали выходить на связь, пишет TUT.ВY.
Однако подробностей про обыск в головном офисе немного. Дело в том, что часть работников дала подписки о неразглашении.
Достоверно пока известно, что сегодня, 1 июля, компания запустит производство и отгрузки продукции в штатном режиме.
Пока нет подтверждения, что задержано руководство фабрики.
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Работники косметической фабрики «Модум» к вечеру стали выходить на связь, пишет TUT.ВY.
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