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«Модум»: Фабрика продолжит работу в штатном режиме

01.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники косметической фабрики «Модум» к вечеру стали выходить на связь, пишет TUT.ВY.



Однако подробностей про обыск в головном офисе немного. Дело в том, что часть работников дала подписки о неразглашении.

Достоверно пока известно, что сегодня, 1 июля, компания запустит производство и отгрузки продукции в штатном режиме.

Пока нет подтверждения, что задержано руководство фабрики.
 
 
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Работники косметической фабрики «Модум» к вечеру стали выходить на связь, пишет TUT.ВY.
 
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