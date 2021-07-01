«Модум»: Фабрика продолжит работу в штатном режиме









Однако подробностей про обыск в головном офисе немного. Дело в том, что часть работников дала подписки о неразглашении.





Достоверно пока известно, что сегодня, 1 июля, компания запустит производство и отгрузки продукции в штатном режиме.





Пока нет подтверждения, что задержано руководство фабрики.