Российский политолог: Лукашенко идет на полшага перед Путиным

пишет аналитик iSANS, политолог Александр Морозов. Параллелизм, одновременно идут сообщения: в Минске запретили Гете-институт и немецкую программу научного обмена DAAD, в Москве запретили Oxford Russia Fund,аналитик iSANS, политолог Александр Морозов.





В Минске обыски у Валерии Костюговой - одной из самых респектабельных беларусских журналисток и обвинение в госизмене журналисту Александрову - за то, что он передавал деньги, собранные диаспорой, на выплату штрафов для преследуемых. В Москве - обыски у Романа Баданина - а ведь это бывший главный редактор РБК и Форбс, т.е. человек из топ-10 лучших российских редакторов.





Лукашенко идет на полшага перед Путиным: немецкие партийные фонды в Москве еще думают, что "обойдется" и можно будет как-то адаптироваться к новым требованиям, но Лукашенко показывает: не обойдется даже для Гете-института.





Два режима пришпоривают своих своих лошадей в гонке самоизоляции.



