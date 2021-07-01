"Тяжелая артиллерия": журналисту Андрею Александрову предъявлено обвинение в измене государству

Ранее Александрова обвинили по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Максимальный срок содержания под стражей по этой статье — шесть месяцев. Он истекает 12 июля.





Андрей Валерьевич Александров — белорусский журналист и медиаменеджер.





Он был задержан 12 января 2021 г. сотрудниками МВД. Вместе с ним была задержана его девушка Ирина Злобина, с которой он вместе живет.





15 января в официальном сообщении заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Геннадий Казакевич заявил, что Александров и Злобина были задержаны «по подозрению в финансировании протестной деятельности». По его словам, Александров и Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в протестах в Минске , в том числе путем оплаты штрафов и возмещением средств на содержание в ЦИП и ИВС.»





Согласно сообщению МВД, Александров с 22 августа по 9 ноября оплатил 250 штрафов. Списки и деньги на оплату штрафов Александрову передавал фонд BY Help.







