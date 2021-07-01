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Как БТ прокомментировало приостановку членства в EBU: «С улыбкой приветствуем факт»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
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«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения...
Разумеется, это говорит о том, что ЕВС структура, где все решается в кулуарах. Причем в кулуарах не ЕВС, чему мы и стали свидетелями».
«Мы обещаем и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире».
«А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения!».
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«Мы обещаем и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире...»
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