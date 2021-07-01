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Как БТ прокомментировало приостановку членства в EBU: «С улыбкой приветствуем факт»

01.07.2021 09:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как БТ прокомментировало приостановку членства в EBU: «С улыбкой приветствуем факт»
Иллюстративное фото
Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. И вот какой ответ получил.

Предлагаем избранное.

«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения...

Разумеется, это говорит о том, что ЕВС структура, где все решается в кулуарах. Причем в кулуарах не ЕВС, чему мы и стали свидетелями».


«Мы обещаем и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире».


«А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения!».
 
 
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«Мы обещаем и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире...»
 
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