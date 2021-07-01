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Создана транспортная сеть передачи данных. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты именно этого диапазона входят в состав практически всех видов подразделений наших Вооруженных Сил. И хотя некоторые из них принимают участие в боевых действиях не напрямую, без них исход войны может быть заранее предопределен. Такова роль в армии связистов.
И накануне бригада из Барановичей хоть и поменяла место прописки, но по-прежнему на связи. Теперь управление соединением будет дислоцироваться в Колодищах. Здесь уже подготовлена соответствующая инфраструктура. А солдатам остается осваивать технику, без которой управлять войсками практически невозможно.
Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:
У современного вооружения немало преимуществ перед устаревшей советской техникой. Сегодня связь надежно защищена от прослушивания и помех, что немаловажно для военных. Расслабляться некогда – впереди «Запад – 2021». Это совместные учения наших и российских войск. Маневры пройдут осенью.
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Создана транспортная сеть передачи данных. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи
Новости Беларуси. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты именно этого диапазона...
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