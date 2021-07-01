Дарья Лосик: «Я сказала мужу, что буду бороться за него, независимо от того, чем мне это грозит»

Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенный блогер уже больше года находится за решеткой, а его жена на праздники получает от него десятки букетов, а маленькая дочка — игрушки. История любви Игоря Лосика и его жены Дарьи.





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Даша и Игорь познакомились в соцсети в 2009 году.

— Я добавила Игоря в друзья ВКонтакте. Мы общались около трех месяцев онлайн, — вспоминает Дарья. — Первый раз мы встретились 28 ноября, и с тех пор больше не расставались.

Ради того, чтобы видеться с любимой, Игорь забрал документы из минского университета и заново поступил в вуз в Барановичах.

— Он сказал, что не может без меня целую неделю, и видеться только по выходным не вариант.

Мы виделись каждый день. Однажды Игорь назначил встречу на Светиловском озере, сказал, что нам нужно поговорить. На берегу озера он стал на колено и сделал предложение. Я сразу ответила «да».

После задержания Игоря прошел год. За это время Даша виделась с мужем лишь однажды.

— С каждым днем люблю его все сильнее, — признается Дарья. — Когда первый раз за год увидела его на свидании в гомельском СИЗО, впервые в жизни не знала, что сказать.

Сотрудница провела родственников заключенных в помещение и сказала: ищите своих. Поворачиваю голову и вижу Игоря в первой кабинке. Я закрываю лицо руками и даже на стул сесть не могу. Не сразу взяла трубку, просто сижу и смотрю на него. Игорь сказал, что не ожидал меня увидеть. Когда услышал «собирайся на свидание», его начало трясти.

На прощание я сказала Игорю, что буду за него бороться, независимо от того, чем мне это грозит. Сказала, что люблю его. Он ответил, что теперь не знает, как ему возвращаться в камеру.

…Даже находясь в заключении, Игорь умудряется делать для меня сюрпризы. В день рождения, на годовщину свадьбы я получаю цветы. В День влюбленных я получила 11 букетов! Курьер трижды возвращался в автомобиль, чтобы принести мне их все. Мой муж всемогущий!

Думаю, он пишет людям и просит их меня поздравить. Когда Игорь узнал, как незнакомые люди нам помогают, у него глаза были на мокром месте.





На день рождения и на Новый год нашей дочке Паулине дарят игрушки. Однажды в магазине кассир меня узнала, назавтра она написала мне в соцсети и сказала, что хочет сделать подарок дочке. Эта женщина принесла целый пакет подарков для Паулины. Наши люди — чудо.

Игорь Лосик — администратор телеграм-канала, признанного властями экстремистским ресурсом. Был задержан 25 июня 2020 года. Предъявлены обвинения: «участие в массовых беспорядках», «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

— Многих потрясла длительная голодовка Игоря после предъявления новых обвинений в декабре (тогда Игорь Лосик голодал 40 дней). Что заставило его прекратить голодовку?

— Игорь узнал, что люди начали голодать вместе с ним. Он сказал, что не хочет, чтобы кто-то подвергал свое здоровье риску. Кроме того, у Игоря начались проблемы со здоровьем. У него болели почки, скакало давление. Он много потерял в весе, хотя в Жодино его никто не взвешивал.

Со слов тех, кто его видел, это был человек из Освенцима — кожа и кости. Кстати, после того, как он объявил голодовку, ему стали передавать письма. До этого переписка была заблокирована.

— После предъявления обвинений мужу вы обратились к Лукашенко и предложили ему встретиться и рассказать, что такое любовь. Какая была реакция?

— От гражданина Лукашенко никакой. Что стоило ему со мной встретиться? Я одна. У меня за спиной нет силовиков, омоновцев и ГУБОПиКа.

— Что бы вы сказали Лукашенко, если бы он принял ваше предложение о встрече?

— Я рассказала бы, что чувствую сейчас, когда мой муж незаконно находится за решеткой, и на нем отыгрываются силовики. Они отправляли Игоря на 40 дней в камеру карцерного типа, сажали к нему в камеру арестантов с педикулезом и людей с психическими расстройствами, которые кричат по ночам. Это все психологические пытки.

Я бы спросила: что он в такой ситуации сказал бы маленькой дочери, которая спрашивает про папу. Предложила бы ему поставить себя на мое место и спросила, что бы он делал.

Я бы хотела, чтобы к нему явились следователи, которые вели расследование, и прокуроры, которые предъявляли обвинение, и глядя боссу в глаза сказали, нашли они что-нибудь на Игоря Лосика или нет. Ладно, мне можно врать, а боссу соври и предоставь документы, в чем виновен мой супруг.





— Когда задержали Игоря, вашей дочке было полтора года. Паулина помнит папу?

— Дочка каждый день спрашивает про папу: когда она будет с ним гулять, когда пойдет с папой в магазин… Она помнит все его вещи, знает, как выглядит папина кружка. Я покупаю ей подарки от Игоря. Мы пишем письма вместе, она рисует папе свои каляки-маляки.

Я ей говорю, что папы с нами нет, но он скоро приедет. Паулина отвечает: хорошо, тогда я буду ждать папу. И вот эта фраза — то, с чем мне до сих пор сложно справляться. Я могу справиться со страхом, со своей внутренней болью, но когда ребенок в лоб задает вопрос…

Паулина — наша любимая долгожданная дочь. Она копия Игоря, папина дочка. Муж выбрал ей имя. Игорь очень хороший отец. Если у него было свободное время, он говорил: «Даша, сходи в магазин, спортзал, займи себя чем-нибудь, я могу побыть с Паулиной».

С дочкой у них любовь и идиллия. Игорь мог ее покормить, уложить спать, поиграть. Он гулял с ней на улице, когда она была маленькая.









— Несколько месяцев назад было опубликовано письмо Игоря из СИЗО , полное безысходности и отчаяния: «Иллюзий не питаю, думаю, будет лет пять, и там я и загнусь. …Устал ждать и надеяться на хорошее, а в ответ каждую неделю на протяжении уже восьми месяцев только хуже и хуже. …Не хочу, чтобы Даша на суде видела и слышала приговор такой. Лучше б просто расстреляли по-быстрому, и не видеть это все».

Изменилось ли его настроение с тех пор?

— Я тоже получала такие письма, но не афишировала их. Игорь прекрасно понимает, что он заложник, разменная монета, которой будут торговаться. Он надеется на международное сообщество, на давление на режим Лукашенко, потому что протест жестко задавили и сейчас на людей нечего пенять. Мы не имеем права никого осуждать. Все мы боимся — это нормальное человеческое чувство.

На свидании Игорь сказал: «Даша, я ознакомился со всеми материалами дела (около 180 томов) от корки до корки и не нашел ни одного доказательства своей вины. Я сижу просто так. Меня это бесит, и я буду делать все возможное, чтобы с этим бороться».

Мне было страшно это слышать, после двух его голодовок и попытки суицида при следователе. Я пообещала делать все возможное для его освобождения. Каждый день, пока идет суд, я буду приходить к стенам СИЗО и быть там до окончания заседания.

Игорь говорит, что его решили сделать главным зачинщиком в деле Тихановского. Он не делал того, в чем его обвиняют.

Когда Игоря этапировали в Гомель из Жодино, с ним в одном вагоне ехали Николай Статкевич и Сергей Тихановский. Они не знали, что с ними едет Игорь Лосик. Об этом им стало известно на перекличке. О каком предварительном сговоре может идти речь, если мой муж ни с кем из них не знаком, и они его тоже не знают? Такие «подельники». Следствие развалилось, в связи с этим и решили сделать закрытый процесс.

— Что вы будете делать, когда Игорь окажется на свободе?

— Мы втроем уедем куда-нибудь отдыхать, отключим интернет и телефоны, чтобы не смотреть, что происходит в стране. Для меня и него безумно тяжело все проходит.





Не представляю, как родные тех, кто не впервые в статусе политзаключенных, раз за разом все это переживают. Игорь не политик, у него нет политических амбиций. Он обычный человек, отец, муж, который хочет жить со своей семьей. Если после освобождения Игоря в Беларуси продолжится политический кризис, мы здесь не останемся.