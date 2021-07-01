В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в июле: самые важные документы

В стране меняются законы о рекламе и валютном регулировании, упрощаются правила игры в сферах торговли и общепита, вводится согласование работы торговых объектов в ночное время, а также местный сбор за пересечение госграницы в еще одной области Беларуси.

О самых важных для делового сообщества изменениях законодательства в июле — в обзоре Naviny.by.



Фото volkoff.by

Вводится местный сбор за пересечение госграницы

Основание: решение Брестского областного Совета депутатов № 247 от 24 мая 2021 года.

Дата начала действия: 1 июля 2021 года.

Детали. В Брестской области будут брать местный сбор за пересечение госграницы Беларуси при выезде из страны.

Платить сбор должны водители транспорта, который принадлежит организациям или гражданам, в том числе зарегистрированным в качестве ипэшников, и пересекает госграницу в пунктах пропуска.

Сумма сбора равна одной базовой величине (29 рублей) и не зависит от числа пассажиров.

Ранее Naviny.by сообщали о том, с 1 июня аналогичный сбор введен в Гомельской и Гродненской областях, и рассказывали, как именно нужно его платить.

Напомним, сделать это организации или ипэшнику лучше до прибытия в пункт пропуска.

Сам сбор должен быть внесен строго в доход бюджета той области, в которой расположен пункт пропуска. Например, если выезд запланирован через пункт пропуска «Брузги» (Гродненская область), а оплата сбора произведена в бюджет Гомельской области, то сбор не будет считаться уплаченным.

И еще одно важное уточнение. Брестский областной совет депутатов указал в своем решении срок, на который вводится сбор — до 1 января 2023 года.

Упрощаются требования к бизнесу в сферах торговли и общепита

Основание: закон № 81-З от 4 января 2021 года.

Дата начала действия: 8 июля 2021 года.

Детали. В новой редакции изложен закон № 128-З от 8 января 2014 года «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь».

Тем самым государство решило упростить требования к ведению бизнеса в сферах торговли и общепита.

Эта цель, как отмечают разработчики, достигается «путем усиления механизмов саморегулирования субъектов хозяйствования, минимизации вмешательства должностных лиц госорганов в их работу при сохранении минимально необходимого уровня контроля».

В частности, торговым объектам, объектам общепита, торговым центрам и рынкам разрешено перейти на уведомительный принцип открытия, а саму торговлю вести в разных формах.

Также бизнесмены могут самостоятельно определять свой рабочий режим, за исключением работы после 23:00 и до 07:00.

Закон № 81-З предписал правительству утвердить единые правила размещения нестационарных и передвижных торговых объектов.

Это уже сделано в постановлении Совмина № 331 от 15 июня 2021 года.

Помимо этого, МАРТ классифицировал объекты общепита по типам в зависимости от формата, конструкции, специализации, места расположения, метода обслуживания, доступности для покупателей.

Эта классификация дана в постановлении МАРТ № 26 от 12 апреля 2021 года, а комментарий к нему приведен на сайте министерства.

Также МАРТ совместно с Минсельхозпродом, Минздравом и Госстандартом принял постановление № 44/38/82/67 от 10 июня 2021 года, где сказано, что продажа товаров с использованием интернета определяется как один из способов дистанционной торговли.

Все три постановления вступают в силу 8 июля, как и закон № 81-З.

Вводится согласование работы торговых объектов в ночное время

Основание: постановление Совмина № 319 от 9 июня 2021 года.

Дата начала действия: 8 июля 2021 года.

Детали. Правительство определило, на каких условиях торговые объекты могут работать после 23:00 и до 07:00 и кто из госорганов согласовывает это решение.

Речь идет о розничных торговых объектах, объектах общепита, торговых центрах и рынках.

Ранее Naviny.by подробно рассказывали об этом решении властей.

Так, магазин, ресторан или торговый центр не смогут работать в ночное время, если милиция выяснит, что они не соблюдают критерии общественной безопасности.

Кроме того, решение о согласовании режима работы после 23:00 и до 07:00 может быть аннулировано.

Например, это произойдет в том случае, если граждане, которые живут в радиусе 50 метров от торгового объекта, три раза в течение года пожалуются на него, и эти коллективные жалобы исполком признает обоснованными.

Примечательно, что когда проект этого постановления Совмина был вынесен на общественное обсуждение в апреле 2021 года, МАРТ не получил ни одного предложения или замечания от бизнесменов и граждан.

Меняются правила игры на рекламном рынке...

Основание: закон № 82-З от 4 января 2021 года.

Дата начала действия: 8 июля 2021 года.

Детали. В Беларуси меняется рекламное законодательство, в первую очередь, закон № 225-З от 10 мая 2007 года «О рекламе».

Новый документ уточняет полномочия госорганов, которые контролируют сферу рекламы в нашей стране.

В частности, устанавливаются:

требования к размещению средств наружной рекламы (СНР) в пределах придорожной полосы автодорог, красных линий улиц, дорог и площадей населенных пунктов;

порядок проведения торгов на право размещать рекламу на государственном недвижимом имуществе.

Вводится обязательное требование о том, чтобы СНР всегда находились в надлежащем техническом и эстетическом состоянии.

Среди других нововведений есть три важных запрета.

Во-первых, запрещено распространять рекламу посредством телефонной электросвязи и электронной почты без предварительного согласия абонента (адресата).

Во-вторых, вводятся ограничения по звуку рекламы.

Так, нельзя сопровождать звуком рекламу внутри салона транспорта общего пользования, за исключением социальной рекламы.

Кроме того, нельзя, чтобы звук рекламы превышал звук телепрограммы, которую прерывает эта реклама.

В-третьих, запрещено использовать транспортное средство, в том числе отдельно стоящий прицеп, для размещения рекламы на автодорогах общего пользования, улицах населенных пунктов и в других общественных местах.

Но при условии, если этот транспорт более шести месяцев не используется для перевозки людей, грузов или оборудования либо состояние этого транспорта исключает возможность его участия в дорожном движении.

С 8 июля также вводится обязанность рекламораспространителя прекратить доставку рекламы в индивидуальный почтовый ящик по первому требованию его владельца.

Это требование не распространяется на рекламу в печатных СМИ и рекламу на оборотной стороне «жировки».

Ранее Naviny.by подробно рассказывали о том, какие требования теперь будут предъявляться к рекламе банков и микрофинансовых организаций, а также рекламе о работе и учебе за рубежом.

Со своей стороны, юристы обращают внимание бизнесменов на то, что закон № 82-З вводит новые термины и корректирует понятийный аппарат.

В том числе разграничивает понятия «рекламодатель» и «рекламораспространитель», «недобросовестная» и «недостоверная» реклама.

… и законодательство о валютном регулировании

Основание: постановления правления Нацбанка № 37 от 12 февраля 2021 года, № 141 от 28 мая 2021 года и № 147 от 31 мая 2021 года, а также закон № 36-З от 30 июня 2020 года.

Дата начала действия: 9 июля 2021 года.

Детали. В Беларуси меняются законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля.

Прежде всего, закон № 226-З от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

Так, государство благодаря закону № 36-З закрепляет за собой право вводить валютные ограничения в случае угрозы экономической безопасности Беларуси, в том числе стабильности финансовой системы, если ситуацию нельзя решить другими мерами экономической политики.

Такие ограничения, которые не могут превышать один год, названы в статье 7 новой редакции закона № 226-З.

Это в том числе запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций и ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках.

В то же время Нацбанк отмечает, что в стране продолжается либерализация валютных отношений.

Так, постановлением № 141 утверждена инструкция о порядке проведения валютно-обменных операций, а постановлением № 147 — инструкция о проведении валютных операций.

Эти документы приняты в целях реализации новой редакции закона № 226-З. Оба они будут способствовать «упрощению порядка проведения валютных операций и расширению возможностей юридических лиц по их совершению», как одинаково отмечает Нацбанк в первом и втором комментариях.

Так, с 9 июля вместо жесткого нормативного установления сроков зачисления валютной выручки на счета компаниям дано право самим определять эти сроки и прописывать их в договорах.

Юридическим лицам и ипэшникам не нужно регистрировать в банках внешнеэкономические договоры и представлять в банки уведомления об их проведении.

Кроме того, для бизнесменов-резидентов отменяется разрешительный порядок открытия счетов в иностранных банках.

Помимо прочего, с 9 июля валютные договоры, которые резиденты заключили c нерезидентами, нужно регистрировать.

Постановление № 37 вводит такое требование в отношении договоров, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна в эквиваленте четырем тысячам базовых величин (116 тысяч рублей) или превышает эту сумму.

Перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации, приведен в этом документе.

Саму регистрацию бизнесмен может провести самостоятельно на специальном веб-портале .

Здесь Нацбанк разместил руководство пользователя для работы с программным обеспечением, дал ответы на вопросы бизнесменов по этой процедуре.

За невыполнение процедуры регистрации валютного договора и непредставление документов установлена административная ответственность по статьям 12.2 и 24.11 КоАП .

В заключение обзора — коротко о других важных изменениях с 1 июля.

Строительная отрасль переходит на законодательство о госзакупках.

Прекращает действие указ № 223 от 7 июня 2019 года «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве».

МАРТ совместно с Минстройархитектуры разъяснил вопросы проведения закупок для строительства за счет бюджета и средств государственных внебюджетных фондов с 1 июля.

Структура и формат электронных накладных излагаются в новой редакции.

Это решение закреплено в постановлении НАН, Минфина, МНС, Минсвязи № 2/37/20/7 от 3 мая 2021 года.

Новый технический акт устанавливает в том числе требования к созданию, передаче, получению и хранению электронных накладных.

Белорусская торгово-промышленная палата начнет выдавать юридическим лицам и ипэшникам два новых документа.

Это заключение о признании промышленного товара совместно произведенным государствами — членами Евразийского экономического союза и заключение о признании сопроизводителем.

Об этом говорится в постановлении Совмина № 178 от 29 марта 2021 года.

В пункте пропуска через госграницу «Новая Гута» (Гомельский район) стартует эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта.

Это решение закреплено в указе № 162 от 26 апреля 2021 года.

Позднее власти намерены сделать дезинфекцию обязательной во всех пунктах пропуска на внешних границах Беларуси.