«Без членства в ЕС». Сформирован оргкомитет по созданию «Нашей партии»

Решением съезда, прошедшего 30 июня в онлайн-формате, сформирован организационный комитет по созданию «Нашей партии», идейным вдохновителем которой выступил сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.





В состав оргкомитета вошли участники съезда, а также все члены инициативной группы, которая более полугода назад объединилась для формирования новой политической партии. В оргкомитете нет руководящих позиций, все решения будут приниматься простым большинством от количества присутствующих на каждом съезде, передает БелаПАН .

На первом съезде был принят за основу проект устава партии, который впоследствии должен быть утвержден на учредительном съезде. Также приняты программные приоритеты создающейся партии.

Согласно проекту устава, «Наша партия» видит свою цель в «объединении граждан для построения независимой, демократической Беларуси» и достижения благополучия людей на основе ряда принципов. В числе этих принципов «народовластие, основанное на сильном самоуправлении; верховенство права и равенства всех перед законом; контроль общества над властью; разделение властей; развитие рыночной экономики с сильной соцподдержкой населения; развитие регионов; справедливость, основанная на уважении государства к гражданину и защите его прав и свобод; построение международных отношений на принципах ответственного соседства и военного нейтралитета».

Исходя из программных приоритетов создающаяся партия выступает за переход к парламентско-президентской республике, где премьер-министр будет избираться парламентом в качестве главы исполнительной власти, а президент станет выполнять представительские функции, обеспечивать баланс и координацию между ветвями власти.

Договор о Союзном государстве, считают в создающейся политической структуре, должен быть заменен Договором об ответственном соседстве «с сохранением уровня сотрудничества в гуманитарной, экономической и социальной сферах».

Дмитриев предложил провести осенью второй съезд с фокусом на программу, которая к тому моменту должна быть разработана, а также на обсуждение конкретных проектов и инициатив, необходимых для реализации этой программы.