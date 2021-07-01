Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

30 июня в 17.13 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине на озере Кобылинское возле деревни Кобылинцы Верхнедвинского района Витебской области.

Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1983 года рождения.

В этот же день в 22.36 поступило сообщение об утонувшем мужчине в карьере "Хмелевские пруды" в Заславле Минского района на ул.Загородной. Работниками МЧС проводились работы по поиску утонувшего гражданина 1996 года рождения.

Утонувший не обнаружен, поиски будут продолжены работниками ОСВОД.-0-