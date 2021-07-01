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В Каменецком районе на поле сгорело 15 т соломы
Источник материала: БелТА
1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В одном из хозяйств Каменецкого района сгорело 15 т соломы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Информацию о пожаре передали в МЧС 1 июля примерно в 01.30. На поле в деревне Долбнево горели две скирды соломы. Спасатели ликвидировали пожар.
В результате происшествия было уничтожено 15 т соломы. Огнеборцам вместе с работниками хозяйства удалось спасти еще 30 т.
Никто не пострадал. Причина пожара выясняется.-0-
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Информацию о пожаре передали в МЧС 1 июля примерно в 01.30. На поле в деревне Долбнево горели две скирды соломы. Спасатели ликвидировали пожар.
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