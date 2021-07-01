В Каменецком районе на поле сгорело 15 т соломы

Источник материала: БелТА

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В одном из хозяйств Каменецкого района сгорело 15 т соломы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Информацию о пожаре передали в МЧС 1 июля примерно в 01.30. На поле в деревне Долбнево горели две скирды соломы. Спасатели ликвидировали пожар.

В результате происшествия было уничтожено 15 т соломы. Огнеборцам вместе с работниками хозяйства удалось спасти еще 30 т.

Никто не пострадал. Причина пожара выясняется.-0-