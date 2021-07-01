ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Каменецком районе на поле сгорело 15 т соломы

01.07.2021 10:09 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В одном из хозяйств Каменецкого района сгорело 15 т соломы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Информацию о пожаре передали в МЧС 1 июля примерно в 01.30. На поле в деревне Долбнево горели две скирды соломы. Спасатели ликвидировали пожар.

В результате происшествия было уничтожено 15 т соломы. Огнеборцам вместе с работниками хозяйства удалось спасти еще 30 т.

Никто не пострадал. Причина пожара выясняется.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию о пожаре передали в МЧС 1 июля примерно в 01.30. На поле в деревне Долбнево горели две скирды соломы. Спасатели ликвидировали пожар.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что случится с организмом, если полностью отказаться от соли? Результат поразит!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by