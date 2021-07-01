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Жертвами жары в Канаде стали сотни людей

01.07.2021 10:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Необычайная жара в Канаде приводит к сотням человеческих жертв: только в провинции Британская Колумбия за прошедшую неделю было зафиксировано 486 внезапных смертей, которые могут быть следствием жары, сообщили в среду, 30 июня, представители местной судебной медицины.

Это на 195 процентов больше, нежели обычный показатель для этого времени года, передает DW.

Похожие сообщения приходят и из других регионов на северо-западе Канады. "Ванкувер никогда не испытывал такой жары, и, к сожалению, десятки людей умирают из-за этого'', - сообщают в полиции Ванкувера. В городе Литтон (Британская Колумбия) примерно в 16.20 по местному времени в среду метеостанция зарегистрировала 49,5 градуса по Цельсию.

В американских Портленде (штат Орегон) и Сиэтле (штат Вашингтон) на северо-западе США тоже зафиксированы самые высокие температуры с 1940 года. Кондиционеры и вентиляторы распроданы во многих местах. Некоторые жители пытаются укрыться от жары в подземных гаражах и даже в автомобилях с кондиционерами. Из-за жаркой погоды скончались более 60 жителей Орегона, свыше 10 - в Вашингтоне.

Метеорологи связывают погодную аномалию с эффектом так называемого "теплового купола", вызванным высоким атмосферным давлением. По словам одного из экспертов, давшего интервью газете The Washington Post, нынешнее природное явление - крайне интенсивное, а сопоставимые феномены регистрируются "в среднем лишь раз в несколько тысяч лет". Тем не менее, по его словам, антропогенные изменения климата "сделали эти типы необычных проявлений более вероятными".

 
 
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Необычайная жара в Канаде приводит к сотням человеческих жертв: только в провинции Британская Колумбия за прошедшую неделю было зафиксировано 486 внезапных...
 
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