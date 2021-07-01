Для бизнеса, работы и творчества - как выбрать достойный лэптоп

Источник материала: ProBusiness





«Удаленка», частые встречи и командировки, презентации для партнеров и клиентов — под рукой всегда должен быть ноутбук. Узнали, на что обращают внимание современные специалисты при выборе лэптопа и разобрались с его важными характеристиками на примере HONOR MagicBook 14 — новинки 2021 года.

Мария PPC-специалист

— Ноутбук всегда при мне, так как настройка таргетированной рекламы требует постоянной оптимизации и контроля. Чередую работу в офисе и «удаленку», нравится то, что работать могу где угодно. При выборе ноутбука в первую очередь обращаю внимание на вес и производительность. Часто одновременно на устройстве открыты несколько программ, готовлю объемные отчеты. HONOR MagicBook 14 с такими условиями многозадачности справляется отлично. И важно, что он очень легкий.

Александр Руководитель проектов

— Вся моя работа завязана на ноутбуке. Это составление таблиц, графиков, презентаций, поиск промоперсонала, работа с офисом, соцсетями и мессенджерами. Веду очень много переговоров с подрядчиками, коллегами, в том числе онлайн. HONOR MagicBook 14 привлек своей компактностью и хорошей производительностью. Его можно с легкостью взять в дорогу, в кафе, на переговоры, и он не подведет. Быстро заряжается, без зарядки работает долго. Все мои ежедневные задачи решает.



Ирина Графический дизайнер

— В основном пользуюсь стационарным компьютером, но в поездках очень спасает лэптоп. Сейчас как раз выбираю вариант для себя. Когда нужно внести срочные правки, техника всегда и везде со мной. Мне важно, чтобы графические редакторы работали быстро и бесперебойно. Еще ноут должен быть легким. HONOR MagicBook 14 весит всего 1380 г, что меня вполне устроит. Судя по характеристикам, работать будет быстро. Цветопередача хорошая. Кстати, дизайн корпуса очень лаконичный, мне понравился.

Легкий на подъем

Итак, первое, на что многие обращают внимание при покупке — это вес, ведь современные реалии требуют мобильности. HONOR MagicBook 14 весит всего 1380 г. При этом толщина его сверхлегкого металлического корпуса в самом широком месте составляет 15,9 мм. С такими параметрами его по праву можно называть ультралегким портативным ноутбуком, который комфортно всегда держать при себе.





Мощность и производительность

При своей компактности ноутбук должен быть мощным и шустрым, что и демонстрирует данная модель. В новом MagicBook новейшее 11-е поколение процессоров Intel, которые имеют прирост производительности до 21% в сравнении с прошлым, 10-м, поколением. Это позволяет работать с любой графикой при минимальной теплоотдаче и высокой производительности. HONOR MagicBook 14 также оснащен накопителем SSD NVMe PCIe, который работает до 6 раз быстрее аналогов постарше. Можно работать в нескольких приложениях одновременно! Операционка запускается секунд за пять. Попытались озадачить аппарат, открыв несколько десятков вкладок в браузере и пару программ Adobe с многостраничными и тяжелыми файлами — MagicBook 14 работает без нареканий.

Ультрабук не перегревается и практически бесшумен за счет новой конструкции вентилятора и эффективного отведения тепла: не нагревается ни стол, ни корпус ноутбука. Цветопередача у экрана приличная.





Всегда и везде

На лэптопе должно быть комфортно работать в любых условиях. Экран HONOR MagicBook 14 можно откинуть на 180°. Очень полезная характеристика для компактных ноутбуков, можно пользоваться сидя, лежа и как угодно. Что еще важно, это быстрая зарядка: за полчаса почти 50% заряда. Работает непрерывно автономно до 10,5 часа в стандартном режиме.

Зарядка Type-C — то есть даже если забыть дома провод от лэптопа, выручит USB от мобильника. Удобно, что ультрабук можно использовать как пауэрбанк: выключаем, закрываем, подсоединяем по Type-C телефон — и тот начинает заряжаться.

Премиальный дизайн

Дизайн эргономичен и локаничен, ноутбук выглядит премиально. Корпус «космического» серого цвета. Грани выполнены в темно-синем цвете, переливаются при любом освещении и за счет этого ярко разбавляют привычный дизайн устройства. Металлический корпус для своих размеров достаточно компактный. Экран занимает почти всю площадь фронтальной крышки — это существенный плюс. Материал корпуса очень приятный, в руке не скользит. Качество сборки премиальное: никаких люфтов, клавиши нажимаются плавно и не залипают.





Безопасность

Отдельного внимания заслуживает кнопка питания со встроенным дактилоскопическим сенсором. Она вынесена за пределы клавиатурного блока, то есть случайные нажатия исключены. Не нужно вводить пароль, что существенно экономит время при выводе устройства из режима сна.

Веб-камера HONOR MagicBook 14 встроена в полноразмерную клавиатуру и выдвигается тогда, когда необходимо. Вы будете надежно защищены от несанкционированного доступа. Камера, спрятанная в клавиатуре, сама по себе очень качественная: картинка незернистая, баланс света хороший. Угол съемки может показаться непривычным, но проблема неудачного ракурса решается просто — достаточно отодвинуться от устройства либо изменить угол наклона аппарата.



