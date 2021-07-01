|
Мозговой центр для офиса
01.07.2021 10:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Новые технологии онлайн-коммуникации от Huawei помогают бизнесу и образованию перейти на новый уровень
Цифровое сотрудничество менее чем за полтора года пандемии стало новой нормой в бизнесе, а удаленная работа и удаленное обучение все чаще становятся образом жизни. И в этой ситуации сложно переоценить важность правильного использования технологий для развития многостороннего сотрудничества и улучшения результатов для сотрудников.
В результате многие компании сегодня ищут возможность инвестирования в современные системы, которые будут лишены недостатков старых, а вместо этого создадут возможности увеличить производительность труда с наименьшими усилиями. Интерактивная панель
Совместная работа: интеллект под рукой
Интерактивные панели объединяют несколько функций, в том числе многоэкранную совместную работу между мобильными устройствами и ПК, интерактивную доску, удалённую совместную работу, видеоконференцсвязь, встроенную галерею приложений, а также как облачные решения для связи (Zoom, Skype for Business и т.д.), так и защищенный сервис Huawei Cloud Video Conference, который можно реализовать в частном облаке предприятия или арендовать в публичном облаке у провайдера.
Использовать Huawei IdeaHub проще, чем ручку и бумагу: цифровая задержка составляет всего 35 мс. А 20-точечный мультитач позволяет удобно и эффективно управлять панелью.
Использование высокоскоростных процессоров имеет большое значение для устранения задержек, часто наблюдаемых в презентациях, особенно при совместном использовании интерактивного контента.
Инновационное интеллектуальное распознавание письма автоматически определяет слова, цифры и блок-схемы. Писать можно как специальным пером (если хотите большего погружения — инженеры Huawei предусмотрели возможность звукового эффекта: знакомого всем со школьных лет поскрипывания мела по доске), так и пальцем.
Во время онлайн-встреч можно определить ключевые моменты и области, записывать их, вырезать и вставлять слова, перемещать их или наглядно выделять такие вещи, как цели продаж или распределение задач между разными командами.
Видеоконференция: для бизнеса и образования
Инструменты для аудио- и видеоконференцсвязи существуют уже много лет, но их часто рассматривают как менее удобные, чем личные встречи. Более того, они далеко не всегда отвечают запросам бизнеса и онлайн-образования и используются по привычке и за неимением лучших альтернатив. Технологии, которые применены в Huawei IdeaHub позволяют проводить корпоративные коллы, образовательные конференции, тренинги и деловые переговоры максимально эффективно и с полным погружением.
Четкость — видеоконференции проводятся с четким качеством 1080p HD с обменом контентом 4K.
Что же касается звука, то в интерактивную панель встроено 12 микрофонов: система использует технологию формирования луча для улавливания человеческих голосов в радиусе 8 метров. Кроме того, применяются активное подавление эха и эффект «акустическая стена»: звуки за пределами восьмиметрового радиуса автоматически отсекаются.
IdeaHub поддерживает Huawei Cloud Meeting (благодаря собственному защищенному сервису Huawei Cloud VC) и сторонние облачные сервисы и платформы видеоконференцсвязи (благодаря установленному ПО Windows). Многие из таких основных сервисов открытого офиса доступны в экосистеме HUAWEI через его AppGallery и упрощают сложный процесс облачной конференц-связи.
Добро пожаловать в цифровой мир!
Сочетание видеоконференцсвязи с инструментами для совместной работы особенно важны для бизнес-образования и тренингов в частности. Бизнес-тренер выступает не просто спикером, но и в режиме реального времени взаимодействует с аудиторией онлайн, получает обратную связь, контролирует выполнение заданий.
Интерактивная панель позволит сотрудникам финансовой отрасли легко обмениваться, обсуждать и изменять финансовые документы, IT-компаниям — проводить митинги и начинать и контролировать новые проекты, медикам — совместно работать и обмениваться знаниями о различных заболеваниях.
Сочетая новейшие аудиовизуальные технологии с высокоскоростной сетью и расширенными функциональными возможностями для презентаций, Huawei IdeaHub представляет собой идеальное решение для организаций, которые хотят повысить эффективность компании и улучшить совместную работу сотрудников без затрат и неудобств постоянной работы в офисе.
Интерактивная панель
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые технологии онлайн-коммуникации от Huawei помогают бизнесу и образованию перейти на новый уровень
|
Свежие газеты
Архив (Разное)