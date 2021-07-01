Мозговой центр для офиса

Источник материала: ProBusiness





Новые технологии онлайн-коммуникации от Huawei помогают бизнесу и образованию перейти на новый уровень

Цифровое сотрудничество менее чем за полтора года пандемии стало новой нормой в бизнесе, а удаленная работа и удаленное обучение все чаще становятся образом жизни. И в этой ситуации сложно переоценить важность правильного использования технологий для развития многостороннего сотрудничества и улучшения результатов для сотрудников.

В результате многие компании сегодня ищут возможность инвестирования в современные системы, которые будут лишены недостатков старых, а вместо этого создадут возможности увеличить производительность труда с наименьшими усилиями. Интерактивная панель Huawei IdeaHub является последним дополнением в серии инструментов для совместной работы, созданных компанией, и специально разработана для использования в конференц-залах, умных классах, открытых офисных пространствах.





Совместная работа: интеллект под рукой

Huawei IdeaHub представляет собой сочетание интеллектуальных технологий совместной работы и простоты. Это нагляднее, чем флипчарт и удобнее, чем планшет.

Интерактивные панели объединяют несколько функций, в том числе многоэкранную совместную работу между мобильными устройствами и ПК, интерактивную доску, удалённую совместную работу, видеоконференцсвязь, встроенную галерею приложений, а также как облачные решения для связи (Zoom, Skype for Business и т.д.), так и защищенный сервис Huawei Cloud Video Conference, который можно реализовать в частном облаке предприятия или арендовать в публичном облаке у провайдера.

Если вы проводите рабочую встречу онлайн, то IdeaHub позволит участникам редактировать документы в режиме реального времени, легко выводить на экран все необходимые файлы с планшета, ноутбука или смартфона и мгновенно отправлять информацию на внешние ресурсы, делиться идеями с удаленными офисами одним касанием пальца.

Использовать Huawei IdeaHub проще, чем ручку и бумагу: цифровая задержка составляет всего 35 мс. А 20-точечный мультитач позволяет удобно и эффективно управлять панелью.

Использование высокоскоростных процессоров имеет большое значение для устранения задержек, часто наблюдаемых в презентациях, особенно при совместном использовании интерактивного контента.

Инновационное интеллектуальное распознавание письма автоматически определяет слова, цифры и блок-схемы. Писать можно как специальным пером (если хотите большего погружения — инженеры Huawei предусмотрели возможность звукового эффекта: знакомого всем со школьных лет поскрипывания мела по доске), так и пальцем.

Во время онлайн-встреч можно определить ключевые моменты и области, записывать их, вырезать и вставлять слова, перемещать их или наглядно выделять такие вещи, как цели продаж или распределение задач между разными командами.





Видеоконференция: для бизнеса и образования

Инструменты для аудио- и видеоконференцсвязи существуют уже много лет, но их часто рассматривают как менее удобные, чем личные встречи. Более того, они далеко не всегда отвечают запросам бизнеса и онлайн-образования и используются по привычке и за неимением лучших альтернатив. Технологии, которые применены в Huawei IdeaHub позволяют проводить корпоративные коллы, образовательные конференции, тренинги и деловые переговоры максимально эффективно и с полным погружением.

Во время образовательной видеоконференции камера Huawei IdeaHub следует за спикером — он всегда в центре внимания. А система «Акустическая стена» отсечет все внешние звуки. Панель обеспечивает максимальный интерактив между спикером и слушателями.

Четкость — видеоконференции проводятся с четким качеством 1080p HD с обменом контентом 4K.

Что же касается звука, то в интерактивную панель встроено 12 микрофонов: система использует технологию формирования луча для улавливания человеческих голосов в радиусе 8 метров. Кроме того, применяются активное подавление эха и эффект «акустическая стена»: звуки за пределами восьмиметрового радиуса автоматически отсекаются.

IdeaHub поддерживает Huawei Cloud Meeting (благодаря собственному защищенному сервису Huawei Cloud VC) и сторонние облачные сервисы и платформы видеоконференцсвязи (благодаря установленному ПО Windows). Многие из таких основных сервисов открытого офиса доступны в экосистеме HUAWEI через его AppGallery и упрощают сложный процесс облачной конференц-связи.





Добро пожаловать в цифровой мир!

Сочетание видеоконференцсвязи с инструментами для совместной работы особенно важны для бизнес-образования и тренингов в частности. Бизнес-тренер выступает не просто спикером, но и в режиме реального времени взаимодействует с аудиторией онлайн, получает обратную связь, контролирует выполнение заданий.

Интерактивная панель позволит сотрудникам финансовой отрасли легко обмениваться, обсуждать и изменять финансовые документы, IT-компаниям — проводить митинги и начинать и контролировать новые проекты, медикам — совместно работать и обмениваться знаниями о различных заболеваниях.

Если вы проводите много онлайн-встреч, то IdeaHub позаботится о вашем здоровье: это единственная интерактивная панель, которая оборудована системой защиты от вредного синего цвета, негативно влияющего на глаза. Технология сертифицирована TÜV Rheinland

Сочетая новейшие аудиовизуальные технологии с высокоскоростной сетью и расширенными функциональными возможностями для презентаций, Huawei IdeaHub представляет собой идеальное решение для организаций, которые хотят повысить эффективность компании и улучшить совместную работу сотрудников без затрат и неудобств постоянной работы в офисе.