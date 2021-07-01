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От Беларуси в Континентальном кубке сыграет "Гомель"
Источник материала: Партизан
Обладатель серебра минувшего сезона "Гомель" представит Беларусь в розыгрыше Континентального кубка. Об этом сообщает сайт ИИХФ.
В группе "F" "рыси" с 19 по 21 ноября "рыси" сразятся с хозяевами льда "Ольборг Пайретс" (Дания), "Шеффилд Стиллерз" (Великобритания) и командой-победителем одной из групп предварительного раунда с наивысшим рейтингом ИИХФ,
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Обладатель серебра минувшего сезона "Гомель" представит Беларусь в розыгрыше Континентального кубка. Об этом сообщает сайт ИИХФ.
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