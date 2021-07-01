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От Беларуси в Континентальном кубке сыграет "Гомель"

01.07.2021 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обладатель серебра минувшего сезона "Гомель" представит Беларусь в розыгрыше Континентального кубка. Об этом сообщает сайт ИИХФ.

В группе "F" "рыси" с 19 по 21 ноября "рыси" сразятся с хозяевами льда "Ольборг Пайретс" (Дания), "Шеффилд Стиллерз" (Великобритания) и командой-победителем одной из групп предварительного раунда с наивысшим рейтингом ИИХФ, пишет pressball.by
 
Теги: Гомель
 
 
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Обладатель серебра минувшего сезона "Гомель" представит Беларусь в розыгрыше Континентального кубка. Об этом сообщает сайт ИИХФ.
 
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