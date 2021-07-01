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Умер дважды экс-глава Пентагона Дональд Рамсфельд

01.07.2021 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США умер экс-глава Пентагона, руководитель военных операций в Ираке и Афганистане в начале нулевых, Дональд Рамсфельд.

Об этом сообщила его семья в Twitter. Рамсфельду было 88. До 89 он не дожил считанные дни.  

"Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико", — говорится в сообщении семьи.

У Рамсфелда была онкология, множественная миелома, сообщила USA Today со ссылкой на представителя политика Кита Урбана.

Рамсфелд возглавлял Пентагон дважды: при Джеральде Форде  в 1975-1977 годах и при Джордже Буше-младшем в 2001 по 2006 годах. Он руководил ответом США на теракты 11 сентября — военные операции в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003 году.



Напомним, 11 сентября 2001 года  террористы захватили четыре пассажирских авиалайнера и направили их в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Четвертый самолет упал в поле. 

"Я хотел посмотреть, что произошло. Я хотел посмотреть, нужна ли людям помощь. Я спустился вниз и помог некоторым людям, которые были на носилках", вспоминал позже Рамсфельд о том дне.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Аль-Каида. США решили ответить атаками на объекты Аль-Каиды и Талибана (еще одной террористической организации) в Афганистане. Одной из главных целей Вашингтона был глава Аль-Каиды Усама бин Ладен. Его  убили уже после того, как Рамсфелд покинул Пентагон, в 2011 году, пишет Еврорадио

Военная операция США и союзников в Ираке в 2003 года завершилась свержением Саддама Хуссейна. Вашингтон обвинял режим Хуссейна в связях с Аль-Каидой.

Одной из причин отставки Рамсфельда с поста главы Пентагона называют пытки пленных и заключённых на базе Гуантанамо. Хотя суд, который состоялся по этому делу, постановил, что Рамсфельд не может нести личную ответственность за такие действия подчинённых.

После отставки экс-министр писал мемуары. Кроме того, он был успешным бизнесменом. В конце 90-х, к примеру, он возглавлял  компанию Gilead Sciences, которая разработала препарат Tamiflu (Осельтамивир) лекарство против птичьего гриппа.
 
 
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В США умер экс-глава Пентагона, руководитель военных операций в Ираке и Афганистане в начале нулевых, Дональд Рамсфельд.
 
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