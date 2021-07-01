Украинский Николаев приостановил закупку 50 белорусских троллейбусов

«Мы радовались, что выходим на финишную прямую, были согласования определенные, но сейчас возникла сложная ситуация с Беларусью. Сейчас, вы знаете, определенный политический кризис между нашими государствами. Так что имеем сейчас небольшую паузу, потому что даже наши европейские партнеры сейчас приостановили подписание договоров по изготовлению троллейбусов для Николаева» – сказал вице-мэра Николаева. Об этомvesti.ua.