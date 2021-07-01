ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске придумали наказание игрокам после поражения от Спутника

01.07.2021 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Игроки оплатят билеты на матч против БАТЭ вместо зрителей

В рамках 15 тура чемпионата Беларуси Витебск на своём поле примет борисовский БАТЭ.

Вход для болельщиков будет бесплатным, а футболисты домашней команды сами оплатят билеты за каждого зрителя в качестве наказания. Также каждому владельцу абонементов будет предоставлена бесплатная программка к игре.

Напомним, что в понедельник Витебск сенсационно уступил Спутнику (3:4), ведя к 48-й минуте 3:0.

После матча со Спутником директор Витебска Николай Вайтюховский сообщил, что сам вариант наказания не придумал, но будет ждать вариантов от игроков и тренерского штаба.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игроки оплатят билеты на матч против БАТЭ вместо зрителей
 
Новости дня
Новости разные
 
Создатель всемирной паутины продал ее исходный код на аукционе за $5,4 млн в виде NFT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by