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Создатель всемирной паутины продал ее исходный код на аукционе за $5,4 млн в виде NFT

01.07.2021 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британский ученый, создатель глобальной сети (World Wide Web) Тим Бернерс-Ли продал на аукционе Sothebyʼs оригинальный исходный код, использованный для разработки глобальной сети, в виде невзаимозаменяемого актива (NFT), пишет Медуза.




Как сообщается в твиттере аукционного дома Sothebyʼs, "один из самых исторически значимых цифровых артефактов" продали за  $5,4 млн.

На торгах в виде одного NFT продали сразу четыре предмета: файл с исходным кодом и временными метками, анимированное видео с записью кода, письмо Бернерса-Ли и цифровой плакат с изображением кода, который он создал.

Торги проходили с 23 по 30 июня, начальная ставка составила одну тысячу долларов. Кто стал покупателем исходного кода World Wide Web, неизвестно.

NFT (non-fungible token) - невзаимозаменяемый токен представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом). NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта. Невзаимозаменяемые токены используются на нескольких платформах для подтверждения факта владения цифровыми активами и права их использования. Чаще всего речь идёт о цифровых предметах, таких как экземпляры произведений компьютерного искусства, коллекционные цифровые предметы, онлайн-игры.
 
 
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Британский ученый, создатель глобальной сети (World Wide Web) Тим Бернерс-Ли продал на аукционе Sothebyʼs оригинальный исходный код, использованный для разработки...
 
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