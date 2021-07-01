2/3 американских инвесторов назвали Маска самой влиятельной персоной на финансовых рынках













В исследовании участвовало 1103 человека. Из них 63% заявили, что гендиректор Tesla является самой влиятельной фигурой на финансовых рынках. 52% опрошенных поддержали меры, которые бы ограничили возможность отдельных лидеров мнений вроде Маска вызывать колебания на рынках.





За последний год Илон Маск показал, что способен один твитом провоцировать рост и падение котировок крипто валют . Это произошло, например, когда Tesla купила крупную партию биткоинов и решила принимать в оплату электрокаров. Обратный эффект наблюдался, когда компания продала часть криптоактивов и отказалась от транзакций в биткоине.





Тем не менее 84% участников опроса не согласны, что будущее биткоина полностью зависит от Маска.





Также мнения разделились по поводу серьёзности его твитов. 33% говорят, что они «раздражают», 27% — что они «забавные», 22% описывают их как «предвзятые», ещё 28% относятся к ним безразлично.