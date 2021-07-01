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2/3 американских инвесторов назвали Маска самой влиятельной персоной на финансовых рынках

01.07.2021 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайт Investing.com в июне провёл небольшой опрос среди своих американских пользователей. Почти две трети респондентов считают, что финансовые рынки очень подвержены воздействию Илона Маска.




В исследовании участвовало 1103 человека. Из них 63% заявили, что гендиректор Tesla является самой влиятельной фигурой на финансовых рынках. 52% опрошенных поддержали меры, которые бы ограничили возможность отдельных лидеров мнений вроде Маска вызывать колебания на рынках.

За последний год Илон Маск показал, что способен один твитом провоцировать рост и падение котировок криптовалют. Это произошло, например, когда Tesla купила крупную партию биткоинов и решила принимать в оплату электрокаров. Обратный эффект наблюдался, когда компания продала часть криптоактивов и отказалась от транзакций в биткоине.

Тем не менее 84% участников опроса не согласны, что будущее биткоина полностью зависит от Маска.

Также мнения разделились по поводу серьёзности его твитов. 33% говорят, что они «раздражают», 27% — что они «забавные», 22% описывают их как «предвзятые», ещё 28% относятся к ним безразлично.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сайт Investing.com в июне провёл небольшой опрос среди своих американских пользователей. Почти две трети респондентов считают, что финансовые рынки очень подвержены...
 
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