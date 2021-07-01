Белорусские наниматели с июля получают право увольнять работников за забастовки

Источник материала: Смартпресс

В Беларуси с 30 июня вступили в силу нововведения, которые предусмотрены обновленным Трудовым кодексом . Так, с июля у белорусских нанимателей появились новые основания для увольнения работников – забастовки и административные аресты.

Как отмечали в Минтруда, обновленным Трудовым кодексом "обеспечено дополнительное регулирование вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности работников, а также их отстранения от работы за противоправные действия".

Также, "в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения регулируются вопросы проведения забастовок".

В частности, у нанимателей появляются новые основания для увольнения работников:

отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей;

принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;

участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

При этом, исключается необходимость предварительного уведомления профсоюза при расторжении трудового договора с работником по вышеназванным 3 новым основаниям увольнения.

Помимо этого, расширены полномочия нанимателя для отстранения работника от работы. В частности, наниматель получил право отстранять работника от работы в случаях, когда он призывает других работников к прекращению работы без уважительных причин.

Что касается забастовок, то теперь при их проведении запрещается выдвижение политических требований. При этом, специальным законом могут быть вообще установлены ограничения реализации права на забастовку "в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц".

Кроме того, запрещается проводить забастовки на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты "в целях исключения возможных негативных последствий как для предприятия и его работников, так и для общества в целом".