Брестская область с 1 июля начала взимать сбор за пересечение границы

Источник материала: Смартпресс

В Брестской области с 1 июля начинают взимать местный сбор за пересечение границы на транспорте.

Стоимость пересечения границы составит одну базовую величину - Br29. Освобождаются от уплаты некоторые категории - это в частности выезжающие после похорон в Беларуси и иностранцы, которые отдыхали в белорусских санаториях.

Не надо будет платить сбор депортируемым и иностранцам, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением фестиваля "Славянский базар в Витебске". Для подтверждения необходимо иметь соответствующие документы.

Ранее сбор за выезд из страны на авто начали с 1 июня взимать в Гомельской и Гродненской областях.

Напомним, что возможность введения платы за выезд из страны предусмотрена обновленным Налоговым кодексом.