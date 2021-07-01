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Брестская область с 1 июля начала взимать сбор за пересечение границы
01.07.2021 10:31 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В Брестской области с 1 июля начинают взимать местный сбор за пересечение границы на транспорте.
Стоимость пересечения границы составит одну базовую величину - Br29. Освобождаются от уплаты некоторые категории - это в частности выезжающие после похорон в Беларуси и иностранцы, которые отдыхали в белорусских санаториях.
Не надо будет платить сбор депортируемым и иностранцам, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением фестиваля "Славянский базар в Витебске". Для подтверждения необходимо иметь соответствующие документы.
Ранее сбор за выезд из страны на авто начали с 1 июня взимать в Гомельской и Гродненской областях.
Напомним, что возможность введения платы за выезд из страны предусмотрена обновленным Налоговым кодексом.
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В Брестской области с 1 июля начинают взимать местный сбор за пересечение границы на транспорте. Стоимость пересечения границы составит одну...
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