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На пяти метеостанциях обновлены температурные рекорды
Источник материала: Навiны
Пять локальных температурных рекордов обновлено на белорусских метеостанциях в последний день первого месяца лета, указывают архивные данные Белгидромета.
В Пинске воздух
В Лельчицах прежний рекорд был зафиксирован 30 июня 1997 года, на остальных станциях — 30 июня 2016-го.
Как сообщал БелаПАН, в период аномальной жары 19-26 июня на метеостанциях страны было переписано 188 локальных рекордов дня, 80 рекордов месяца и два рекорда за весь период метеонаблюдений. 22 и 23 июня были зарегистрированы новые рекорды июня за весь период метеонаблюдений в масштабах всей страны (35,9 и 37,1 градуса в Октябрьском). Прежний (35,6) держался с 23 июня 1964 года (в Березино).
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