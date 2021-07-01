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Бобруйчанин с поличным задержан в Минске за продажу наркотиков

01.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска задержали с поличным 21-летнего жителя Бобруйска, который продавал наркотики. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что молодой человек работал на наркомаркет в Бобруйске, но периодически приезжал в Минск. В столице он забирал крупные расфасованные партии запрещенных веществ и впоследствии раскладывал в спальных районах столицы", - рассказали в ГУВД.

В общей сложности в наркобизнесе бобруйчанин проработал четыре месяца. При задержании у парня было обнаружено и изъято 62 г вещества, которое в дальнейшем было передано на экспертизу. Установлено, что вещество содержит особо опасный психотроп пара-метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ммолодой человек работал на наркомаркет в Бобруйске, но периодически приезжал в Минск. В столице он забирал крупные расфасованные партии запрещенных веществ и...
 
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