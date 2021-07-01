Мнение: доллар и цены будут расти, зарплаты падать, а валютные ограничения грозят внезапностью

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Что произошло?



Власти Евросоюза, согласовавшие 4-й пакет экономических санкций (они затронули несколько сфер, в том числе нефтегазовую, логистическую, машиностроительную и транспортную), заявили о том, что в ближайшее время примут и пятый пакет. Новые ограничения в отношении белорусской авиаотрасли ввели и США.

Как уже введенные санкции (под них попали в том числе компании «Сохра», «Бремино Групп», «Глобалкастом Менеджмент», БелАЗ, МАЗ, Logex, «Новая нефтяная компания») и возможность принятия новых (как Евросоюзом, так и США) скажутся на белорусской экономике?

Калийно-пиломатериальное чудо

– Перспективы не радужные. Весь вопрос в степени нерадужности. «Малое экономическое чудо» Беларуси, которое мы наблюдали в последние несколько месяцев, в основном объяснялось небывалым повышением внешнего спроса на экспортные товары, прежде всего сырье. В частности, в разы подорожала древесина, сильно увеличился спрос на калийные удобрения. Также поддержала белорусский экспорт высокая цена на нефть.

Но если предыдущие пакеты санкций не касались напрямую наших основных экспортных отраслей, приносящих прибыль в бюджет, то новый напрямую нацелен на них.

Пока что новые санкции не убивают совсем наш экспортный потенциал, в них есть оговорки. Одна из них – договоры, заключенные до 25 июня, могут выполняться. Это откладывает действия санкций на некоторое время. Другая оговорка – не вся продукция «Беларуськалия» включена в санкционные списки.

Выгодно? Так где вы раньше были?

Тем не менее, санкции безусловно действуют на экономику негативно. И заявления о том, что сила нашего противодействия будет больше, чем сила санкций, что белорусская экономика переориентируется на новые рынки (Азию, Китай, Россию) – беспочвенны.

Фото: Myfin.by

Во-первых, если так выгоден экспорт на эти рынки, и это так легко, то этим следовало заняться давно. И непонятно почему раньше этого не делали. Во-вторых, практика показывает, что переориентация на другие рынки довольно сложна и стоит много денег.

Яркий пример – ситуация с калийными удобрениями. Бодрые реляции о том, что перевалка их не через клайпедский порт, а через российский, сделает поставки всего на 5% дороже на самом деле далеки от реальности. Оказалось, что нужны огромные инвестиции – в вагонный состав, ремонт железнодорожных путей, переоборудование порта в Усть-Луге. И потом эти перевозки будут дороже.

БелАЗ спасен? Вовсе нет

– Кроме того санкции – динамический процесс, и мы живем внутри этой динамики. Недавно выяснилось, что БелАЗы, как и многие белорусские товары, зависят от импортных составляющих. В частности – от моторов, которые производятся в странах Евросоюза и США. Европейские компании уже отказываются поставлять свою продукцию на включенный в санкционные списки завод, американские пока что не отказываются.

Означает ли это, что БелАЗ спасен? Вовсе нет. Ведь в ближайшее время готовится очередной пакет американских санкций, и учитывая то, что они обычно по строгости превышают санкции ЕС, можно предположить, что и американские контрагенты БелАЗа перестанут с ним сотрудничать.

К тому же после едва озвученного четвертого пакета тут же стал обсуждаться пятый -под него попадут семь отраслей белорусской экономики, включая торговлю удобрениями - давление на белорусские власти не ослабевает и будет усиливаться. В том числе и со стороны США.

Не уволят, но зарплаты срежут

Как новые санкции повлияют на госпредпрития, рабочие места и бизнес-климат в целом?

– Давление на госпредприятия из списка будет серьезным. Но говорить о том, что по стране будут уволены десятки тысяч человек, я бы не стал. Ранее, в случае кризисов, белорусская власть «распределяла» негативное воздействие по экономике.

Фото: belpc.by

Естественно, и сейчас увеличатся цены, поднимется курс доллара , вполне вероятно, что зарплаты упадут даже в рублях. Но людей постараются не увольнять, перераспределив доходы одних секторов на другие, «санкционные».

Что до бизнес-климата, то сложно его испортить еще хуже. Он и так выглядит, как боксер после 12 раундов.

Даже показываемые по белорусскому телевидению инвесторы – это люди из арабских стран, причем не первого круга, покупающие белорусскую землю по неопределенной цене...

Для тех, кто не верит в действие санкций на бизнес-климат есть постоянные аресты топ-менеджеров различных компаний.

Потери будут и у частников

Санкции хоть и накладываются на госпредприятия, но «перетекут» и на частный сектор. Насколько сильным будет этот негативный эффект?

– Да, в санкционных списках в основном госпредприятия, но влияние на частный сектор безусловно будет – санкции создают негативный имидж страны, и те же европейские партнеры не будут разбираться (если контрагент для них не так важен), насколько их белорусский поставщик связан с властью. И от греха подальше будут банально искать другого. Такие случаи уже есть и их будет все больше.

К тому же в экономике все взаимосвязано – условный работник БелАЗа, не получив былую зарплату, не пойдет тратить деньги в кафе, магазин, а станет меньше покупать товаров и услуг.

Ищут обходные пути. Станут ли героями?

Каким будет урон от санкций?

– Его оценка будет постоянно меняться. Часть санкций будет обойдена – сейчас много людей в Беларуси работают над этим – с привлечением российских партнеров, использованием схем обхода. Эффект от санкций будет зависеть от того, удастся ли это и насколько широким будет применение обходных путей. Кроме того, сила воздействия санкций будет зависеть от того, какие страны будут присоединяться к этим санкциям. В-третьих, от того, насколько строже санкции будут становиться и какие новые сектора белорусской экономики будут под них попадать.

Фото: Myfin.by

Что до цифр, то Дмитрий Крук в своей недавней работе оценил предполагаемый размер урона для белорусской экономики. При мягком сценарии потери составят 5,5-6% ВВП. Это лучшая из оценок, что есть. Вполне вероятно, что она будет уточняться по мере того, как мы будем получать больше информации.

Две руки Нацбанка

Может ли повышение ставок по валютным вкладам удержать резкий их отток за прошлый месяц?

– Нацбанк порекомендовал их ограничить, видимо, чтобы картина не выглядела слишком плохой. У банков действительно были проблемы с привлечением валютных депозитов, так как люди в целом потеряли доверие к банковской сфере, и вдобавок потеряли доверие к белорусскому рублю. Что четко показывает статистика самого Нацбанка, который регулярно публикует инфляционные ожидания населения, которые постоянно растут. Как и ощущаемая инфляция. И оба этих показателя бьют антирекорды. Хотя декларируется, что кризис закончен.

Некоторые банки могут поднять ставки по валютным вкладам, но проблема в том, куда они эти деньги будут направлять? Да, часть пойдет на выправление баланса ликвидности, но компаний, готовых взять в нынешней ситуации кредиты в валюте, все меньше и меньше.

Фото: Myfin.by

К тому же есть официальные рекомендации Нацбанка, и неофициальные. Предположу, что недавняя не аттестация управляющих «Альфа-банка» - это странный для экспертов ход Нацбанка, который показал, что может действовать как в прямом легальном поле, так и слегка «сером». В свете этого неясно, насколько Нацбанк реально разрешит банкам устанавливать те ставки, которые они сами захотят.

Если позволит, то мы можем ожидать, что ставки валютных вкладов вырастут, но вернет ли население вынесенные из банков деньги, сказать сложно.

Каким будет летний день? «Предпоследним»? «Последним»?

Стоит ли ждать введения валютных ограничений в июле? В свете новой законодательной базы, вступающей в действие с 9 июля.

– Мы пытались получить разъяснения, отправляя запросы в Нацбанк, но пока окончательно не поняли, что должно происходить и каков механизм. Ведь кроме перечисленных в вашем материале пяти ограничений, есть еще и вариант с отчетом на сайте Нацбанка всех, кто получает доходы из-за рубежа.

Что до указанных ограничений – это просто перевод в легальное поле того, что и так существовало. Вряд ли кто-то думал, что без некого законодательного акта Нацбанк не мог что-то ограничить или запретить.

Тем не менее, хорошо, что эти меры вводятся в легальное поле – уменьшается потенциальная степень беззакония.

Все перечисленные шаги – это меры «предпоследнего дня» – они связаны с работой в уже очень острой фазе кризиса. Не берусь судить, почему Нацбанк регламентирует их – то ли готовится к этой фазе, то ли подстраховывается заранее. Ведь пока золотовалютных резервов хватает – они даже иногда росли при оттоке вкладов населения – как валютных, так и рублевых.

Сюрпризам от власти календарь не помеха

Чего ожидать в ближайший месяц?

– Причин, для того, чтобы Нацбанк стал вводить ограничения на валютном рынке, вроде бы нет. Но чего ожидать от властей, сказать сложно – Беларусь – страна больших неожиданностей. Даже при том, что в летние месяцы обычно власти стараются не делать резких шагов, так как находятся в отпускном настроении, как и многие бизнесы.

В первую очередь стоит ожидать новых санкций со стороны США – они дадут понятие о силе запретительных мер для нашего экспорта.

Прежде всего нефтепереработки – там происходит много непонятного: россияне то отказываются поставлять нефть, то не отказываются и говорят, что никаких запросов не поступало.

Всегда для белорусской экономики играют важную роль попытки введения контрсанкций, которые часто вредят экономике гораздо больше и сильнее, чем сами санкции. Пока правительство не объявляло об экономических санкциях, действуя лишь на дипломатическом фронте. Но потенциально этот ход может быть сделан, и он сильно повлияет на белорусскую экономику.