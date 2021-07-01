|
18-летняя российская фигуристка снялась в откровенной фотосессии
Источник материала: Партизан
Российская фигуристка Анастасия Гулякова приняла участие в откровенной фотосессии.
Снимки спортсменка опубликовала в своем Instagram.
Подписчики оставили к публикации множество восторженных комментариев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская фигуристка Анастасия Гулякова приняла участие в откровенной фотосессии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)