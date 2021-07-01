Зеленский резко ответил Путину на слова о влиянии США на политику Украины









агентству "Интерфакс-Украина". Об этом он заявил в интервью"Интерфакс-Украина".





На вопрос журналиста о том, зацепила ли его такое заявление Путина, Зеленский ответил: "Нет, я никогда не живу в стереотипах".





"Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?", - сказал он.





Отметим, вчера Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, решения по украинскому вопросу на сегодня принимаются в США.





Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на такое заявление Путина. По его словам, Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве.