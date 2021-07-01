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Зеленский резко ответил Путину на слова о влиянии США на политику Украины

01.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин заявил, что "вопросы Украины решаются в Вашингтоне". Украинский лидер Владимир Зеленский резко ответил Путину.



Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос журналиста о том, зацепила ли его такое заявление Путина, Зеленский ответил: "Нет, я никогда не живу в стереотипах".

"Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?", - сказал он.

Отметим, вчера Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, решения по украинскому вопросу на сегодня принимаются в США.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на такое заявление Путина. По его словам, Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве.
 
 
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Президент России Владимир Путин заявил, что "вопросы Украины решаются в Вашингтоне". Украинский лидер Владимир Зеленский резко ответил Путину.
 
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