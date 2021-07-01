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В канадской провинции Британская Колумбия за пять дней из-за жары погибли 480 человек

01.07.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Смертоносная жара накрыла США и Канаду. В американском Орегоне в результате аномальных температур погибли более шестидесяти человек. В большинстве случаев причиной смерти стала гипертермия, другими словами – перегрев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канадской провинции Британская Колумбия за пять дней из-за жары погибли 480 человек

Уже несколько дней в штате фиксируют температурные рекорды. Воздух в регионе прогрелся до +47 градусов. Такая погода грозит стране масштабными лесными пожарами, которые могут превзойти печальные события 2020 года.

В канадской провинции Британская Колумбия за пять дней из-за жары погибли 480 человек

Ужасающие данные приходят и из Канады. За пять дней в провинции Британская Колумбия зафиксировано 480 случаев внезапной смерти жителей. По мнению специалистов, гибель людей может быть связана с аномально высокой температурой воздуха. Большинство погибших – пожилые люди. Жителям рекомендуют как можно меньше времени проводить на улице, пить больше воды и носить головные уборы.

 
 
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Смертоносная жара накрыла США и Канаду. В американском Орегоне в результате аномальных температур погибли более шестидесяти человек. В большинстве случаев...
 
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