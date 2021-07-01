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Эксперт: Беларусь имеет хроническое отрицательное торговое сальдо с ЕАЭС
01.07.2021 11:17 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Беларусь имеет хроническое отрицательное сальдо по торговому обороту с ЕАЭС, заявил в Смартэфире 1 июля 2021 года экономический аналитик Максим Зверинский.
“Например, с 2015 года накопленное отрицательное сальдо составило минус $35 млрд. А с 2000 года - минус $128 млрд. Это значит, что Беларусь продала на $128 млрд. меньше, чем закупила” - привел цифры эксперт.
Исключительную роль в этой ситуации играет Россия, подчеркнул Зверинский, на которую приходится большая часть товарооборота. “В то время как торговля с Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном имеет хроническое положительное сальдо, но на них приходится лишь 3% товарооборота”, - отметил аналитик.
“Фактически Беларусь выступает магазином, где Россия успешно продает свои товары, но не покупает белорусское”, - резюмировал Зверинский.
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Беларусь имеет хроническое отрицательное сальдо по торговому обороту с ЕАЭС, заявил в Смартэфире 1 июля 2021 года экономический аналитик Максим Зверинский. ...
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