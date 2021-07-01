ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

S&P подтвердило рейтинги Беларуси на уровне "В/В", прогноз - "Негативный"

01.07.2021 11:17 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В". Прогноз по рейтингам остается "Негативным". 

"На наш взгляд, санкции, введенные Европейским союзом в отношении Республики Беларусь 24 июня 2021 года, не окажут немедленного давления на платежный баланс страны или способность правительства обслуживать долг", - говорится в пресс-релизе. 

Однако, констатируют эксперты агентства, "макроэкономические условия остаются неустойчивыми с учетом затянувшегося политического кризиса, возможности ужесточения международных санкций и потребностей в постоянной финансовой поддержке со стороны России". 

Прогноз "Негативный" отражает риск того, что в следующие 12 месяцев затянувшийся политический кризис и международные санкции могут оказать более значительное давление на экономические и фискальные показатели, а также на платежный баланс страны, чем S&P предполагает в настоящее время.  Как полагают эксперты S&P, это также может сказаться на стабильности белорусской банковской системы. 

"Мы также учитываем возможное снижение вероятности предоставления финансовой поддержки Беларуси со стороны России, например, в результате более строгих условий предоставления такой помощи, которые Беларуси может быть сложно выполнить", - говорится в пресс-релизе.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пуцін падпісаў закон, які забараняе адмаўляць «вырашальную ролю» СССР «у разгроме нацысцкай Нямеччыны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by