Источник материала: Смартпресс

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В". Прогноз по рейтингам остается "Негативным".

"На наш взгляд, санкции, введенные Европейским союзом в отношении Республики Беларусь 24 июня 2021 года, не окажут немедленного давления на платежный баланс страны или способность правительства обслуживать долг", - говорится в пресс-релизе.

Однако, констатируют эксперты агентства, "макроэкономические условия остаются неустойчивыми с учетом затянувшегося политического кризиса, возможности ужесточения международных санкций и потребностей в постоянной финансовой поддержке со стороны России".

Прогноз "Негативный" отражает риск того, что в следующие 12 месяцев затянувшийся политический кризис и международные санкции могут оказать более значительное давление на экономические и фискальные показатели, а также на платежный баланс страны, чем S&P предполагает в настоящее время. Как полагают эксперты S&P, это также может сказаться на стабильности белорусской банковской системы.

"Мы также учитываем возможное снижение вероятности предоставления финансовой поддержки Беларуси со стороны России, например, в результате более строгих условий предоставления такой помощи, которые Беларуси может быть сложно выполнить", - говорится в пресс-релизе.