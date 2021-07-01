«Бизнес бывает быстрый и мертвый». Смотрите, как этот парень делает суши и мечтает накормить Минск

Источник материала: ProBusiness



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«Кризис — это время проблем для одних и море возможностей для других», — поддерживает распространенное мнение Константин Краснолобов, директор компании по доставке суши, напитков и WOK Roll Bro’s . Закрыв аналогичный бизнес в Москве, парень переехал в Минск и в 2020 году запустил вместе с друзьями и своей супругой Анной производство суши. Сейчас, когда самые сложные времена позади, Константин признается: «В Минске этот проект получил второе дыхание и приобрел совершенно другой окрас».

На старте «Братья», как называют себя молодые предприниматели, сделали упор на доставку, а теперь открывают вторую точку, где есть посадочные места. Как развивается семейное дело и чему учат ребят собственные ошибки, Константин рассказал «Про бизнес».

— В марте 2020 года на гастрономической карте Минска появилось новое заведение — Roll Bro’s. Запускать доставку суши в период пандемии — рискованно, но, как оказалось, прибыльно. Мы были готовы к этому непростому периоду — предусмотрели только бесконтактную доставку по всему городу и просто не кормили никого «на месте».

Сейчас компания растет, а значит, растут и амбиции. В данный момент мы активно работаем над открытием второй точки, где уже намерены принимать гостей. Бизнес пока небольшой, семейный — управляем им вместе с женой Анной. За небольшой промежуток времени успели пережить массу трудностей и сделать значительные шаги в развитии дела.

Ну, а началось все с того, что, переехав из Москвы в Минск с горящими глазами и невероятным желанием работать. Мы с Аней предложили своим белорусским друзьям — Дмитрию Оковитому и Михаилу Нокарашвили — заняться бизнесом.

«Во все тяжкие»: как название для проекта подсказал сериал

Идея воплотить «домашнее дело» в небольшой проект родилась у нас с Аней еще в 2014. Мы наметили курс работы будущей компании, выстроили четкий план. Думали над тем, каких побед хотим достичь, как будем переживать падения и залечивать свои шишки.

Окончательно идея сформировалась и окрепла на встрече с друзьями. Мы заказали суши, и в тот день я понял, что это безумно вкусно, но можно сделать лучше.

Ни у кого из учредителей специализированного поварского образования нет. Но я очень люблю готовить, и мне достаточно собственного понимания, какой продукт и какого качества должен быть. А в качестве экспертов у нас работают профессиональные повара во главе с шеф-поваром.

На вкус и цвет, так сказать, нет друзей — достаточно понимания, какие продукты можно сочетать, а какие — нет. Я уверен: чтобы сделать вкуснее, нужно использовать качественные и свежие продукты и приложить к ним душу. И будет вкусно!



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В 2015 году мы были вынуждены закрыть аналогичный проект в Москве. На то были свои причины, которые сейчас озвучивать ни к чему. Но часть оборудования осталась, и продавать его было жаль. Все же в нас жила надежда, что мы вернемся к делу мечты. В конце 2019 года пришла мысль возродить проект. В начале 2020 года состоялась встреча с Михаилом и Дмитрием. Именно с этими белорусскими ребятами мы и реализовали задуманное в Минске (сейчас Дмитрий и Михаил отошли от дел в компании, но по-прежнему входят в состав учредителей).

Выбрали Минск, поскольку я считаю этот город очень перспективным в плане бизнеса. И я не жалею, что сделал этот выбор. Если для одних кризис — проблемы, для других — возможности. Все зависит от ракурса, с которого вы смотрите на ситуацию.

Roll Bro’s — на такое название вдохновил очень популярный на тот момент сериал «Во все тяжкие». Там был вымышленный ресторан — «Братья цыплята». Для нас это было попадание в «десяточку»! Так и родились «Братья Роллы», или Roll Bro’s на английском.

Для запуска нужно было собрать команду единомышленников, которые были бы готовы за нами в огонь, воду и сквозь медные трубы. Ну, а если говорить о деньгах, то потребовалось около $ 60 000.



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«Бро проверил»: у каждого из нас — свои сильные стороны

Когда открывались — каждый из основателей компании раскрыл свои сильные стороны. Я отвечал за производственную часть и персонал. Михаил был главным управляющим и занимался финансами. Дмитрий — отвечал за отдел развития и менеджмент. Впоследствии он стал руководителем отдела маркетинга. Моя супруга Анна руководила колл-центром и отделом контроля качества, а затем — отделом продаж.

Основной вектор нашего бизнеса на старте — доставка наших готовых блюд. Но мы открыли вторую локацию, в которой помимо доставки вот-вот запустим в работу и суши-бар на 13 посадочных мест. Для нас такое заведение — это новый опыт. Но цели амбициозные: в перспективе хотим покрыть Минск таким количеством кухонь, которое смогло бы обеспечить всех желающих быстрым и качественным сервисом и вкусной едой.

И у нас есть все для того, чтобы этих целей достигнуть. В данный момент мы генерируем некоторую прибыль, но всю ее инвестируем в развитие, чтобы идти к своей цели. На сегодня рентабельность — около 50%. В перспективе мы планируем выйти на 60−70%.

Производство организовано достаточно просто, на мой взгляд:

1. Каждую субботу составляется заявка на продукты, упаковку и отправляется поставщикам. Поставки осуществляются по понедельникам и четвергам. Делаем это два раза в неделю, чтобы, например, у нас всегда были свежие овощи и фрукты.

2. Повара приходят к 10:00 и начинают делать заготовки на день.

3. С 11:00 начинаем принимать заказы. Прилетает заказ, администратор распечатывает чек, отдает его старшему смены. Заказы чаще всего срочные, поэтому повара тут же начинают готовить.

Контроль качества осуществляется в два этапа: готовые блюда попадают в руки су-шефа, который отвечает за качество блюд, далее он отдает их администратору. Администратор — последний, кто делает чек всего заказа и смотрит на внешний вид блюд. Его обязанность — упаковать все необходимое в заказ, разместить наклейку «Бро проверил» и отдать заказ курьеру.

Важно отметить, что каждый, кто трудится на кухне, отвечает за чистоту рабочего места. Для нас важно, чтобы повар и администратор работали чисто. Раз в месяц устраиваем сандень.

Как у любого руководителя, у меня есть стремление улучшить то, что уже есть. Например, мне очень хочется создать еще более комфортные и эффективные условия труда для наших сотрудников, дать ребятам такие условия, которые будут вдохновлять их выкладываться на 150%.



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«Не обошлось без приключений»: проблемы с поставщиками

Одним из серьезных препятствий на старте для нас стали поставщики. Существует такая проблема в Минске: некоторые менеджеры наших поставщиков не особо клиентоориентированы. Вот, например, несколько типичных ситуаций:

1. Поставщик не привез нам какой-то продукт по рассеянности (говорю о случае, где вина полностью лежит на компании, у которой был оформлен заказ). А мы не можем без него приготовить блюдо! Это недопустимо.

Но вместо того, чтобы исправить свою ошибку и организовать нам бесплатную доставку этого продукта, они всегда просят «добить» заказ до минимальной суммы. То есть мы должны дозаказать продукты, которые нам не нужны на этой неделе.

2. Некоторые менеджеры просто не предупреждают, что того или иного продукта не будет на этой неделе, и ты по факту привоза узнаешь, что заказанной позиции нет. Так мы теряем ценное время.

3. Периодически привозят продукт не того производителя, который нам нужен. Это существенно влияет на качество нашего конечного продукта. А это, в свою очередь, приводит к недовольству клиентов.

На мой взгляд, в Минске в сфере поставок продуктов недостаточная конкуренция. Поэтому поставщики могут позволить себе подобное поведение.

Также сложно было найти помещение согласно нашим требованиям, но с этим мы справились.



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Я убежден, что за непрерывным развитием стоят цели, фокусировка на главном. Мы стараемся мыслить так, чтобы не «переливать» проблемы из пустого в порожнее, а предлагать эффективные решения. Любая проблема — это возможность. Важно быстро реагировать. Потому что есть два вида бизнеса: быстрый и мертвый.

Ну и, конечно же, нужно постоянно реинвестировать деньги в развитие. На данном этапе мы именно так и поступаем: реинвестируем 100% чистой прибыли в развитие.

Но и другие проблемы, актуальные для бизнеса из других сфер, нас не обходят стороной. Например, мы подвержены сезонным колебаниям спроса. Низкий сезон мы переживаем с апреля по июнь, в этот период выручка снижается примерно на 25%. Сезон с высоким спросом начинается в сентябре и продолжается до марта включительно.

Да и цены поставщиков — это тоже беда предпринимателя. Их постоянное повышение вынуждает и нас повышать стоимость готовой продукции.

«Поиск квалифицированных поваров — это сверхзадача»

Один из самых больших плюсов — это наше окружение. Как правило, с нами рядом очень талантливые и инициативные люди. Это очень важно для меня, поскольку в сфере общепита в Минске профессия повара не особо ценится и повара, как правило, — народ кочевой. Априори они не доверяют начальству, потому что ожидают, что их хотят обмануть или оштрафовать. Кочуют из компании в компанию либо уезжают работать за границу, где эта профессия в бОльшем почете.

На старте бизнеса финансовые возможности у нас были не самые высокие, а человек на кухню нужен был надежный и со знанием дела. Стартовали с командой из 20 человек, которых по праву можем называть друзьями. И с каждым годом таких друзей становится все больше. На данный момент нас порядка 40 человек. Все эти люди ответственно относятся к своей работе.

Основные качества при поиске сотрудников — это, безусловно, профессионализм. Также нам важен опыт. В число прочих входят такие требования к сотрудникам, как желание и умение быстро обучаться, порядочность, способность работать в команде, гибкость и честность.



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Для себя я вывел следующие правила по поводу подбора персонала. При старте бизнеса один из первых, кого вам нужно нанять — это хороший менеджер по персоналу (HR). Мы позвали HR в свою команду год спустя после открытия. До этого работали с ней удаленно. Сейчас могу с уверенностью сказать, что такой человек необходим именно в офисе.

HR занимается не только рекрутингом. Его основная задача — адаптация работников, внедрение миссии, культуры. Также он создает обучающие программы для персонала вместе с лидерами отделов, всегда выслушивает работников, является для них своего рода пастором, который заботится о них. Всегда вовремя поздравляет ребят с днем рождения и другими праздниками.

Поэтому часть нашей миссии — создать максимально комфортные условия для работников общепита в Беларуси. Для начала — в пределах нашей компании:)

«Первых клиентов помогла привести рок-группа»

Первыми клиентами были наши знакомые. После того как проект заработал в Минске, мы ориентировались на аудиторию Михаила, который является исполнителем в известной белорусской рок-группе Nuteki . Благодаря его аудитории (на аккаунт группы в Instagram подписано более 15К пользователей) к нам и пришли первые белорусские любители суши.

Сейчас век социальных сетей. Здесь буквально кипит жизнь. Естественно, мы не остались в стороне и берем от этого ресурса максимум. Активно используем SEO, контекстную рекламу, таргет и многое другое. На рекламу выделяется примерно 10% от выручки компании.

Также у нас есть собственный сайт. Это так называемая платформа, где клиенты могут выбрать для себя блюда, там же их оплатить и заказать доставку. 78% заказов оформляются именно на сайте. Но основная цифровая площадка, на которой можно узнать о нас подробнее — это наш собственный аккаунт в Instagram . Оттуда сейчас приходит значительная часть клиентов.

В какой-то момент в продвижении нам очень помог Koko.by (интернет-портал, который делает честные обзоры на заведения общепита в Минске). Они были одними из первых, кто сделал обзор на наши услуги. И хотя на том этапе мы получили от них не самую высокую оценку, это дало неплохой приток клиентов.

Дальше заработала «сарафанка». Гости стали обращать внимание на качество, скорость, сервис, рассказывать об этом друзьям. Все эти довольно простые на первый взгляд требования достаточно сложно объединить и гармонично сочетать, поддерживая нужный уровень нонстопом. Но мы очень стараемся. И, положа руку на сердце, хочу признать, что над качеством сервиса нам нужно еще поработать.

Сарафанное радио дает хороший эффект, и преумножить его помогает наша открытость перед аудиторией в социальных сетях.



Фото предоставлено автором

«Главной проблемой стал банк»: работа над второй локацией

Основная задача в настоящее время — это активная работа над второй локацией с 13-ю посадочными местами. Она практически полностью готова к запуску. Больших трудностей у нас не возникло, за исключением согласования внешней вывески департаментом архитектуры.

Главной проблемой несвоевременного открытия второй локации стал банк, который обещал нам выдать кредит на развитие бизнеса еще в феврале-начале марта. Как итог, нам выдали другой кредит в мае (без объяснения причин), менее выгодный для нас. И сумма была ниже заявленной.

Недавно мы произвели ряд кадровых изменений, которые помогут компании функционировать еще более эффективно:

1. Предыдущий шеф-повар уехал в Польшу. Там он видит свое развитие более перспективным. Сейчас у нас новый шеф — Виктор, он работает с нами практически с самого начала. Мы решили, что повысить его будет намного эффективнее, чем искать и адаптировать нового человека, который, возможно, и не «приживется» у нас.

2. Михаил Нокарашвили (участник той самой рок-группы Nuteki) был СEO компании и отвечал за финансы. По личным причинам решил уйти. Учредители приняли решение, что далее эту должность буду занимать я.

3. Дмитрий Оковитый отвечал за маркетинг. Он так же, как и Михаил решил по своим личным причинам выйти из операционки. Решил, что пришло время прийти на эту позицию человеку, который сможет улучшить его собственный результат и привнести свежий взгляд. Так мы наняли нашего нового руководителя отдела маркетинга.

4. Затем у нас появился HR, чему я очень рад. Сейчас мы просто не можем обойтись без нее в офисе (о причинах я говорил выше).

5. Взяли в штат личного ассистента руководителя. Он помогает мне абсолютно во всех делах и временно отвечает за курьерскую службу.

6. Также с нами трудился Оскар, он отвечал за ИT, но наша компания была не основным его местом работы. Поэтому решение о расставании было обоюдным. Ему нужно было идти дальше согласно своей загруженности и планам, а нам нужен был более доступный и мобильный сотрудник на эту должность.



Фото предоставлено автором

«Плохой опыт — тоже опыт»: о последствиях пандемии

На мой взгляд, мы достаточно честны с нашими клиентами. Не боимся обсуждать все в своем Instagram: делимся честными выводами и опытом, прислушиваемся к советам и проделываем работу над ошибками. Обратная связь, которую мы регулярно обрабатываем, помогает увидеть слабые места в нашей работе и усовершенствовать ее.

Как бы это парадоксально ни звучало, пандемия в какой-то степени помогла нам развиваться. Она хорошо повлияла на развитие доставки: многие стали заказывать блюда на дом. А у нас практически сразу была возможность бесконтактной доставки с соблюдением всех предписаний по безопасности.

А вот экономическая ситуация в Беларуси сказалась не лучшим образом. Одним из самых непростых периодов для нас стал август 2020 года. Количество заказов снизилось примерно на 30% (до 1580 заказов в месяц.). Средний чек в тот период составлял около 38 бел. рублей (примерно $ 15).

Будь экономическая ситуация получше, мы смогли бы продвинуться за ушедший год намного дальше. Возможно, сейчас открывали бы уже не вторую локацию, а четвертую.

Но мы принимаем любой опыт, учимся, делаем выводы и идем дальше. Не зря говорят, что плохой опыт — тоже опыт.

На мой взгляд, сейчас нужное время, чтобы занять свою нишу. В данный момент Беларусь находится на пороге большого скачка вперед. Важно быть быстрым и уметь подстраиваться под реалии.

Благодарное и чуткое отношение к своим сотрудникам — один из главных принципов в нашей компании. Ведь это главный актив компании! Только благодаря сильной команде возможно построить успешный бизнес.

«Будем следовать за своей мечтой»: перспектива до конца года

Наш план на все времена — непрерывное развитие. Цель — создать прибыльную модель, упаковать ее во франшизу и масштабироваться дальше. План до конца 2021 года — 4 локации.

Первоначальная цель — выйти в плюс по двум локациям. Далее общее количество заказов на двух точках должно составить 150 в день. После этого мы будем открывать третью локацию, а далее по той же схеме и четвертую.

Для достижения этих целей, конечно, нам нужны дополнительные инвестиции. Сейчас мы занимаемся их активным поиском. Также есть идеи по поводу того, что необходимо изменить и как скорректировать текущий вектор работы, чтобы иметь конкурентное преимущество. Но это пока наш секрет и к этому нужно прийти шаг за шагом.

Да, возможно, это очень амбициозно, но главное — иметь масштабную цель и следовать за своей мечтой.

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